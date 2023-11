La "Zoom fatigue" est bien réelle, et c’est la science qui le dit

(ETX Daily Up) - Une grande partie des réunions professionnelles ont désormais lieu en visioconférence, conséquence de la généralisation du travail. Mais certains employés font état d’un sentiment d'un trop-plein face à ces entrevues virtuelles. Une étude, publiée scientifique montre que ce phénomène est bien plus marqué qu’on l’imagine.

Des chercheurs autrichiens ont voulu déterminer quels sont les effets de la "Zoom fatigue" sur la santé physique et psychique de celles et ceux qui disent la ressentir. Ils ont mesuré l’activité cérébrale et cardiaque de 35 étudiants à l’université, à l’aide d'électrodes fixées sur leur tête et leur poitrine, pendant qu’ils suivaient un cours de 50 minutes. Mais tous les volontaires n’ont pas assisté à ce séminaire dans les mêmes conditions : 18 l’ont fait en personne et 17 à distance. Ce protocole expérimental a permis de montrer que les effets de la "Zoom fatigue" ne se limitent pas simplement à une baisse d’énergie. Les étudiants ayant suivi la visioconférence montraient des signes de tristesse, de somnolence et de négativité bien plus importants que les autres. Ils semblaient aussi moins attentifs et moins engagés. "Les participants de l'étude ont déclaré se sentir significativement plus fatigués, somnolents et lassés, ainsi que moins vifs, heureux et actifs, après avoir participé à la vidéoconférence, par rapport à ceux ayant assisté à la conférence en personne", résument les universitaires dans leur article.

Si cette étude comporte des limites, elle vient nourrir la littérature scientifique sur l’impact de l’utilisation, plus ou moins intensive, des outils de visioconférence. Les psychologues et les spécialistes en communication et en sciences cognitives s’accordent à dire que cette technologie perturbe la concentration et le naturel de l’échange, étant donné qu’elle laisse peu de place à la spontanéité. S’ajoute à cela le stress de voir différentes images d'individus à l'écran. La multiplication des participants à une même visioconférence réduit considérablement la taille des visages, ce qui peut créer un certain inconfort voire même un désir de fuite.

C’est pourquoi les auteurs de l’étude suscitée conseillent aux entreprises de réfléchir à différentes stratégies pour rendre les réunions à distance plus agréables. "Sur la base des résultats de nos recherches, nous recommandons une pause après 30 minutes [de visioconférence], car nous avons pu observer des changements significatifs dans la fatigue physiologique et subjective après 50 minutes [de visioconférence]. En outre, l'utilisation de fonctions telles que le mode "speaker view" [une fonctionnalité qui permet simultanément une vue individuelle de l’interlocuteur ainsi qu’une vue de l’ensemble des participants, ndlr.] pour atténuer l'intensité du contact visuel continu perçu pourrait s'avérer utile", a déclaré René Riedl, professeur à l'université des sciences appliquées de Haute-Autriche et coauteur de l'étude, a déclaré au journal scientifique IEEE Spectrum.

René Riedl et ses confrères intiment les sociétés de ne pas minimiser la "Zoom fatigue" et de voir les réunions en visioconférences comme un complément possible à l'interaction en face-à-face, et non comme un substitut.