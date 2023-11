Onet-le-Château. Les escrimeurs castonétois confirment à Pézenas

Très bon départ des escrimeurs sur la route des championnats de France M15 avec l’étape de zone, le week-end dernier à Pézenas.

Lise Valière tirait seule chez les filles (blessure d’Alix Triniol), elle arrive comme favorite et a pleinement assumé ce statut, tout au long de la compétition. Lise termine invaincue la phase de poules (avec seulement 7 touches reçues), et ne connaîtra qu’une petite frayeur (victoire 10-9), pour s’ouvrir les portes de la finale, où elle s’impose avec maîtrise.

Pour les 4 escrimeurs engagés chez les garçons, on a assisté là aussi, à une très belle prestation d’ensemble. Léo Senaud et Vito Porneczy marquent leur territoire en terminant tous les deux invaincus la phase de poule (Carvaillo 9e, Latièze qui débutait 30e).

Tout aurait pu être parfait puisque Vito et Méo ont maîtrisé pour passer les tours en éliminatoires, sauf que… ils allaient se retrouver face à face en ½ finale et c’est Léo qui finalement s’imposait. Il devra malheureusement s’incliner en finale mais tous deux confirment leurs progrès et affichent des ambitions légitimes pour cette saison.

Le jeune et très prometteur tireur d’Onet-le-Château est "monté" à Paris pour poursuivre sa progression au plus haut niveau, et il tire désormais pour le très renommé Cercle d’escrime de Paris. Sélectionné en équipe de France pour sa première épreuve de Coupe du monde M20 en Turquie, Hugo a répondu présent pour cette grande première. Handicapé par des poules mitigées qui l’ont fait sortir au-delà de la 50e place, Hugo se rattrapait en éliminatoires, écartant au passage quelques très bons tireurs, pour terminer à une très encourageante 28e place sur plus de 200 engagés. Très prometteur pour la suite de la saison et de sa jeune carrière au plus haut niveau !