Pourquoi la Chine va-t-elle exempter de visa les visiteurs de plusieurs pays, dont la France ?

Si vous comptez vous rendre en Chine depuis la France, vous n'aurez bientôt plus besoin de présenter un visa. Quand ? Pourquoi ? On vous dit tout.

Il n'y aura bientôt plus besoin de visa pour les visiteurs arrivant en Chine et en provenance de nombreux pays, dont la France ! Cela a été annoncé ce vendredi 24 novembre 2023.

Après la pandémie de Covid-19

La Chine va temporairement exempter de visa les visiteurs en provenance de France, d'Allemagne, d'Italie, des Pays-Bas, d'Espagne et de Malaisie, une mesure destinée à soutenir la difficile reprise du tourisme après la pandémie de Covid-19.

À partir de quand et pour qui ?

C'est à compter du 1er décembre 2023 que la mesure entrera en vigueur, et ce jusqu'au 30 novembre 2024. En résumé, cela durera un an. Concrètement, les ressortissants de ces pays arrivant en Chine pour affaires, tourisme, visite de parents et d'amis, ou en transit pour une durée maximale de 15 jours, n'auront pas besoin de visa. C'est un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères qui l'a annoncé, ce vendredi 24 novembre 2023.

Quel rôle du Visa ?

Comme le rappelle le gouvernement français, "pour voyager en Europe, dans l'Espace économique européen (EEE) et en Suisse, aucun visa n'est exigé (que vous soyez majeur ou mineur)". En revanche, "pour voyager dans la plupart des autres pays étrangers, vous avez besoin d'un visa de court séjour (que vous soyez majeur ou mineur). Et vous devez présenter un passeport en cours de validité".

Ainsi, ce même visa est "un document qui atteste que vous êtes autorisé à vous rendre dans un pays étranger pour un temps déterminé. Il est délivré par les autorités compétentes du pays". Il peut être gratuit, ou bien payant.

Retour des liaisons aériennes

Cette dernière mesure intervient après le rétablissement en début d'année par Pékin des liaisons aériennes internationales et la fin des mesures sanitaires strictes qui ont isolé la Chine pendant trois ans. Au début du mois, les autorités chinoises avaient déjà exempté de visa les visiteurs de 54 pays dont la Norvège. En août, elles ont supprimé toutes les exigences de test de Covid-19 pour les voyageurs entrants.