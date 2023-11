Naucelle. Roger Souza invité au goûter des aînés

Plus de 150 personnes étaient présentes au goûter des aînés pour écouter les commentaires de Roger Souza et regarder la diffusion des quatre courts métrages de l’acteur. Il y eut "Tan que faren atal", un plongeon dans l’ambiance d’une ferme ariégeoise du milieu du siècle précédent. Les acteurs sont confrontés au dilemme d’une relation de voisinage difficile. L’accident va venir éprouver et finalement résoudre une histoire née des générations précédentes.

Il y eut également "Plouf", qui amène à partager les efforts d’un pêcheur à la ligne.

Puis "Les étoiles de papier", pour un retour sur la fête au village des années 60 où les flonflons de l’accordéon accompagnent le drame qui est en train de se nouer. Et enfin "Balade", tourné en 2022 à la ferme de Pauletou, à Naucelle, qui met en scène la vie dans un Ehpad avant l’orage. Avec la participation pour la figuration de quelques aînés naucellois, ce court métrage invite à ressentir les complicités et les déceptions des pensionnaires.

En intermède, l’auteur a pris le soin de remercier Karine Clément, maire de Naucelle, Nathalie et Didier Muller, de la ferme Pauletou, "sans qui cette œuvre n’aurait pas vu le jour".

Cerise sur le gâteau, Roger Souza a convié son auditoire à un "making of", film sur le film, qui dévoile la qualité et la richesse de ses relations avec les acteurs, les techniciens et surtout les populations locales qu’il prend toujours soin d’impliquer dans ses œuvres.

Chaque projection a donné lieu à de riches échanges et chacun a pu, au cours de cet après-midi enrichissant, revivre et retrouver les émotions de son enfance tout en découvrant la richesse humaine de Roger Souza, un invité de marque.