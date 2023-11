Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Très gros succès pour la visite du manoir hanté de Ludik

Cinq mois de préparation, 62 adolescents âgés entre 10 et 17 ans, plus de 1 500 kg de décor, plus de 500 kg de son et lumière. C’est ce qu’il a fallu à Ludik, le service d’accueil et d’animation pour ados du Centre Social du Pays d’Olt, pour présenter son spectacle unique "Le manoir hanté de Ludik", pour fêter Halloween.

Il y avait le Manoir et son jardin ainsi que son village de stands : maquillage et jeux pour enfants, photos souvenir, en-cas salés ou sucrés, châtaignes, soupe de potiron, pop-corn et la présence de stands d’artisans de l’association Arti’Sens.

Et ce ne sont pas moins de 1 700 personnes qui sont venues frissonner et s’émerveiller devant le spectacle. L’attente fut longue, parfois plus de 2 heures, pour pouvoir rentrer dans le manoir hanté. La visite a débuté par un faux casting, les visiteurs montaient sur la scène du cinéma, une fois le casting passé ils étaient dirigés vers loges. C’est là que le piège se refermait ! Impossible de revenir en arrière. Pour s’en échapper la seule issue possible était de traverser le manoir et son jardin. Malheureusement, ils allaient croiser Hector, le maître des lieux qui leur a fait faire une petite visite guidée à sa manière…

Inspirée de l’attraction du manoir hanté de Disneyland Paris, la visite se déroulait tout au long du parcours, en traversant des scènes avec de magnifiques décors d’Halloween, animées par les jeunes et talentueux acteurs de Ludik maquillés et costumés pour la circonstance. Bravo à tous ces adolescents pour leur travail et pour leur investissement dans cette belle aventure. Un grand merci à eux et à tous ceux qui les ont accompagnés : élus, mairie, Centre social, le collège Denys-Puech, les commerçants, la recyclerie, le bibliothécaire et notamment Audrey Cabral pour les décors, Alexandre Cabral pour le rôle d’Hector et toute la décoration nécessitant du bricolage et Jérôme Monziols pour la régie technique son et lumière et surtout à Anthony Vidal qui a orchestré de main de maître cet évènement.

L’entrée au manoir était gratuite mais une participation libre était proposée pour permettre de contribuer à financer le projet de Ludik, d’amener le groupe au célèbre parc d’attractions de Paris, Disneyland.