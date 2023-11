Football : "Il faut grandir beaucoup plus vite", les réactions après Grenoble - Rodez

Les entraîneurs et deux joueurs ruthénois réagissent après la défaite 2-1 de Rodez à Grenoble, samedi 25 novembre.

Didier Santini, entraîneur de Rodez

Agacé de prendre deux buts sur coups de pied arrêtés, sur corner. Par cette naïveté. Si on veut exister et aller plus haut, on n‘a pas le droit de donner autant. On a bien joué, c’était un beau match des deux équipes, c’était costaud. On n’a pas été mis en danger particulièrement. On a fait ce qu’on voulait dans le jeu, on s‘est créé des situations face à cette belle équipe de Grenoble. (Sur la passivité sur corner) Il faut plus d’agressivité et c‘est récurrent. On se le prend à Quevilly, à Laval. On se prend des buts stupides. Il faut grandir beaucoup plus vite.

Vincent Hognon, entraîneur de Grenoble

On avait en face de nous un adversaire coriace qui fait un bon début de saison vraiment pas par hasard. Ils nous ont beaucoup gênés pendant une demi-heure, avec de l’intensité et de l‘agressivité, puis ça s’est un peu ouvert. Ce soir, les coups de pied arrêtés ont été la clé. On les avait beaucoup travaillés, ça a marché, tant mieux.

Lucas Buades, milieu de terrain de Rodez

« Énormément de déception », la réaction de Lucas Buades après la défaite 2-1 de Rodez à Grenoble #Ligue2 #football #Rodez #GF38RAF pic.twitter.com/5y6HxSSFeG — Centre Presse Aveyron Sports (@PresseSports) November 25, 2023

Killian Corredor, attaquant de Rodez