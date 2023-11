La célèbre émission "Tous en cuisine" co-animée par le chef cuisinier aveyronnais Cyril Lignac et l'animateur Jérôme Anthony, a posé ses fourneaux à Rodez ce vendredi 24 novembre.

C'est sous une salve d'applaudissements nourris par une grosse centaine de spectateurs, massés sur la place de la Cité, à Rodez, tout autour de Jérôme Anthony, que durant une grosse heure, l'animateur a chauffé l'ambiance à la tombée de la nuit et alors que les températures se rafraîchissaient.

"On a passé un bon moment, c'était convivial"

Pour ce numéro de "Tous en cuisine avec Cyril Lignac", l'animateur et complice du chef aveyronnais, a cuisiné en direct depuis le Piton. Cyril Lignac, lui, était derrière les fourneaux de sa cuisine à Paris.

Chaque jour de la semaine est associé à une thématique, Le vendredi, le thème est "Buffet de fêtes". De quoi régaler les papilles. Une recette facile à réaliser et accessible à tous les porte-monnaie. D'ailleurs, le complice du chef aveyronnais revêtit pull et bonnet de Noël pour faire grimper le mercure.

À la fin de l'émission, le plat préparé a été dégusté par une partie des spectateurs. Centre Presse Aveyron - Jennifer Franco

L'ébullition, place de la Cité

À Rodez, Jérôme Anthony avait pour défi de réaliser, derrière les fourneaux de la cuisine mobile installée pour l'émission, crackers et mayonnaise aux algues, feuilleté aux herbes et ricotta et poisson blanc au fruit de la passion.

Humour, fous rires, surprises, c'était l'ébullition au pied de la plus grande Dame de Rodez, spectatrice de l'effervescence qui régnait sur place.

Après le tournage, Jérôme Anthony, s'est prêté avec beaucoup de plaisir et avec un large sourire au jeu des photos. Chaque spectateur est reparti avec son souvenir.

Vous avez pris du temps pour faire des photos avec tout le monde...

"Je prends le temps de faire des photos avec tout le monde car les gens sont venus, ils ont pris le temps, il fait froid, ils sont sympas. C'est normal de leur consacrer ce moment."

À la fin de l'émission, Jérôme Anthony s'est prêté avec grand plaisir et le sourire à la séance photos. Centre Presse Aveyron - Jennifer Franco

Cette émission, elle avait une saveur particulière, car elle a été tournée sur la terre natale de Cyril Lignac ?

"J'ai adoré tourner à Rodez car on fait plaisir à Cyril. Si on avait pu faire encore une heure d'antenne, cela aurait été encore mieux. J'ai toujours l'impression que c'est toujours très court".

Il y avait du monde, des enfants, des familles, cela fait vraiment plaisir

"On a passé un super moment, c'était convivial, il y avait du monde, des enfants, des familles et cela fait vraiment plaisir.

Ce n'est pas trop compliqué de cuisiner au milieu des spectateurs ?

Au début, c'était compliqué de cuisiner au milieu de tout le monde. Mais maintenant, je reste concentré sur tout ce que j'ai à faire, les recettes, l'émission, les informations que j'ai à donner. C'est un peu le bordel, mais j'aime bien ce bordel (rire)".

J'adore qu'on aille rencontrer nos téléspectateurs

Qu'est-ce qui vous séduit dans ce concept d'aller cuisiner partout en France ?

"J'adore aller aux quatre coins de la France, j'adore qu'on parte de ville en ville, j'adore qu'on aille rencontrer nos téléspectateurs. C'est un peu la récompense des animateurs, celle de voir en vrai les gens qui apprécient l'émission".

Jérôme Anthony aux côtés de Cédric Ségur, ami d'enfance de Cyril Lignac. Centre Presse Aveyron - Jennifer Franco

"On sent qu'il y a une ferveur, c'est comme une grande famille. On a eu aussi l'occasion de faire l'émission lors du confinement. Quelque chose s'est créé. Les gens m'en parlent encore. Ils me remercient d'avoir été là mais c'est moi qui les remercie car nous aussi, on a vécu quelque chose d'exceptionnel".

J'adore les rôles naturels que l'on tient avec Cyril

"J'adore les rôles naturels que l'on tient avec Cyril. D'abord, parce que c'est mon copain dans la vie. Ensuite, on a ce rôle où lui s'adresse plutôt aux mamans qui font la cuisine, moi, j'amuse plutôt les enfants en étant maladroit en cuisine, c'est ce qui fait l'équilibre de "Tous en cuisine" qui devient une émission de cuisine, de divertissement".