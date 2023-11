Aveyron : l’esprit du partage et du goût au menu du restaurant la Tour à Espalion

Le chef David Burgarella a proposé à sa table un repas gourmand concocté avec deux Meilleurs ouvriers de France.

Ce n’est pas tous les jours (et les soirs non plus) que la clientèle aveyronnaise peut déguster un repas concocté par des Meilleurs ouvriers de France (Mof). Grâce à David Burgarella, chef du restaurant La Tour, ce rêve est devenu réalité pour plus de 80 convives.

Au menu, des ravioles, du crémeux de chou-fleur avec truite des monts d’Aubrac, des mignardises, etc. Un repas placé sous le signe de l’excellence et de la convivialité. "Nous venons pour faire œuvre de transmission" résume Jérôme Le Minier, Mof. Et d’ajouter : "David est devenu un ami. Il apprend vite et se donne les moyens." Séduit par le caractère entier et passionné du chef espalionnais, Jérôme Le Minier a convié son homologue Mof, Pascal Griere, primé la même année (en 2004, lire ci-contre) à venir cuisiner à Espalion.

La passion du travail bien fait

Si tous deux ont rêvé de décrocher les trois étoiles, le duo cuisinier fait aujourd’hui rimer transmission avec passion. Indissociable de la profession. "On apprend à aimer les choses, on fait, le rythme est très dur", confie Jérôme Le Minier, originaire de Bretagne, qui ne se prédestinait pas à la cuisine.

Lui comme son acolyte, ont franchi les paliers, de l’apprentissage à la maîtrise, en côtoyant l’excellence. "Apprendre la gestuelle, il faut être beau à regarder." Pratiquer, répéter les gestes. Animer par l’envie du partage, d’où leur présence hier soir, les deux Mof ont été coach aux Bocuse d’Or, ont entraîné des chefs devenus Mof à leur tour et poursuivent leur mission de transmettre l’art culinaire. "On fait, on fabrique, on crée, c’est l’épanouissement. C’est la passion du travail bien fait."

Et de conclure : "C’est à eux d’aller chercher. Chacun doit trouver sa signature." Trouver sa place, Dans l’excellence pour perpétuer l’histoire de la tradition gastronomique française.