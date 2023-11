Les chasseurs plantent des fruitiers avec les agriculteurs

La fédération des chasseurs de l’Aveyron a axé le programme Agrifaune créé par l’Office Français de la biodiversité sur la trame bocagère. Ainsi, en partenariat avec la chambre d’Agriculture de l’Aveyron, les chasseurs plantent des arbres fruitiers chez les agriculteurs. C’est ainsi qu’un peu partout sur le département, des arbres fruitiers sont plantés au cœur de haies ou directement en vergers.

À Saint-Rome-de-Cernon, c’est Philippe Caumes qui a sollicité la fédération des chasseurs pour participer à ce projet. À la fédération, Philippe est bien connu pour son engagement en faveur de la biodiversité. Et pour cause, agriculteur en brebis laitières, il travaille depuis toujours pour la faune sauvage, il est l’un des administrateurs de l’association Arbres, Haies, Paysage d’Aveyron. Il participe aussi au programme de création de cultures faunistiques porté par l’écocontribution et les chasseurs aveyronnais et il utilise la barre d’effarouchement sur ses parcelles de fauche pour préserver la faune sauvage. Il s’occupe également de maintenir de l’eau dans les mares sur son exploitation en été. Il a d’ailleurs créé plusieurs dizaines de points d’eau sur son exploitation. Pour l’occasion, trois pruniers, trois poiriers, trois cognassiers et trois amandiers ont été plantés et une mare a été créée.