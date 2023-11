Lyon est orphelin : pluie d'hommages après le décès de Gérard Colomb, son ancien maire et ministre de l'Intérieur, atteint d'un cancer

Gérard Collomb, ancien maire de Lyon et ancien ministre de l'Intérieur lors du premier quinquenat d'Emmanuel Macron est décédé à l'âge de 76 ans, des suites d'un cancer.

Aancien maire de Lyon Gérard Collomb pendant vingt ans et ancien ministre de l'Intérieur du premier gouvernement Macron, s'est "éteint paisiblement auprès des siens" samedi 25 novembre soir, à l'âge de 76 ans, selon les mots de son épouse Caroline.

Atteint d'un cancer à l'estomac, "il a souhaité, lorsqu'il est devenu évident que sa maladie ne pourrait être améliorée par un quelconque traitement anticancéreux, bénéficier d'une sédation profonde qui lui a permis de s'éteindre paisiblement auprès des siens" vers 21 heures samedi", a fait savoir Caroline Collomb dans un bref message à l'AFP, rapporté par différents médias.

Un maire qui vous ses talents d'imagination pour bâtir une ville à son image

Emmanuel et Brigitte Macron

Le président Macron et son épouse ont salué dans un communiqué "un ami cher", "un maire qui voua ses talents exceptionnels de dialogue et d'imagination pour bâtir une ville à son image", un "homme d'Etat qui incarnait l'ascension et l'autorité républicaines".

Disparition de Gérard Collomb, le communiqué : https://t.co/YIaj5ElvIE — Élysée (@Elysee) November 25, 2023

François Hollande, ancien président de la République (2012-2017)

Président de la République française de 2012 à 2017, François Hollande, a tenu à saluer un homme qui "aura aimé passionnément sa ville de Lyon", qu'il a dirigée pendant plus de quinze ans. Le socialiste rappelle aussi le passé de Gérard Collomb au sein du PS, dont il fut un membre important.

Gérard Collomb aura aimé passionnément sa ville de Lyon. Comme parlementaire d’abord, comme maire pendant près de 20 ans il l’aura non seulement servie avec dévouement mais transformée avec ambition. Il voulait en faire une grande métropole européenne. Je l’ai accompagné en… pic.twitter.com/gTJ3M6BBb6 — François Hollande (@fhollande) November 25, 2023

"Gérard était doté d’une inépuisable ténacité, d’un rare courage et d’une vive intelligence. J’adresse à son épouse et à ses enfants mes condoléances les plus affectueuses", ajoute François Hollande.

Grégory Doucet, actuel maire de Lyon

"C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris la mort de Gérard Collomb ce soir. Maire transformateur et humaniste, il aura marqué à jamais l’histoire de Lyon. Mes pensées les plus émues à sa famille", réagit Grégory Doucet sur X (anciennement Twitter), l’actuel maire écologiste de Lyon.

Mes pensées les plus émues à sa famille. pic.twitter.com/073bQVHdkL — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) November 25, 2023

Bruno Bernard, président du Grand Lyon

"On ne compte plus les transformations qu'il a faites pour notre territoire. Du Velo’V, à la requalification des berges du Rhône, de la transformation du 9ᵉ arrondissement de Lyon à la création du quartier Confluence. Son action de maire de Lyon et de président de la Métropole a été marquante. Il a créé et a été le premier à présider la Métropole de Lyon, formidable collectivité au service de nos habitants et de nos entreprises. Gérard Collomb est, et restera, dans l’histoire de Lyon...", écrit Bruno Bernard, le président de la métropole du Grand Lyon.

On ne compte plus les transformations qu'il a faites pour notre territoire. Du Velo’V, à la… pic.twitter.com/can6zX3pIE — Bruno Bernard (@brunobernard_fr) November 25, 2023

Elisabeth Borne, Première ministre

La Première ministre Elisabeth Borne indique également sur X : "Nous perdons un grand homme. Infatigable serviteur de l’État, républicain, compagnon de la première heure du Président : Gérard Collomb a servi les Français toute sa vie, comme maire de Lyon, comme ministre de l’Intérieur".

Pensées à sa famille, ses proches et aux Lyonnais. pic.twitter.com/sSyZZNXS9h — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) November 25, 2023

Bruno Le maire, ministre de l'Économie et des Finances

Bruno Le Maire, s'est de son côté dit "profondément attristé par la mort de Gérard Collomb" dont il "salue l’homme de culture, le grand maire de Lyon, le ministre de l’Intérieur inflexible sur les principes républicains et sur la sécurité".

Profondément attristé par la mort de Gérard Collomb, je salue l’homme de culture, le grand maire de Lyon, le ministre de l’intérieur inflexible sur les principes républicains et sur la sécurité. J’adresse toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches. — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) November 25, 2023

Jean-Pierre Raffarin : ancien Premier ministre de 2002 à 2005 sous Jacques Chirac :

J’exprime mon émotion et mon respect en apprenant le décès de Gérard Colomb. Pour avoir travaillé avec lui j’ai pu apprécier ses qualités humaines et la force de ses engagements notamment au service des lyonnais. J’adresse mes très sincères condoléances à tous ses proches. — Jean-Pierre Raffarin (@jpraffarin) November 25, 2023

Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes :