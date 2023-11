Neige-verglas : 11 départements en vigilance jaune ce lundi, voici où les chutes seront les plus importantes

Voici où sont attendues les chutes de neige les plus importantes, et où il ne tombera que quelques flocons.

Après une forte chute des températures ces derniers jours, voilà la neige. Météo France a placé 11 départements en vigilance jaune neige-verglas pour ce lundi 27 novembre 2023, à partir de 6 heures du matin : Savoie, Haute-Savoie, Ain, Jura, Doubs, Haute-Marne, Vosges, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Meuse et Ardennes.

La neige est notamment attendue en plaine entre les Ardennes et les Vosges, mais en faible quantité (entre 1 et 5 centimètres). Les cumuls devraient être bien plus importants à partir de 800 mètres, Météo France prévoit entre 20 et 30 centimètres de neige.

11 départements en vigilance neige-verglas ce lundi. Météo France

Faibles chutes jusqu'en Aveyron et dans le Tarn

Des flocons pourraient bien tomber sur le Massif Central dans la matinée de lundi, bien que la neige ne devrait pas tenir au sol. Les chutes concernent l'Allier jusqu'au nord du Tarn, en passant par l'Aveyron, la Lozère, le Cantal, le Puy-de-Dôme, ainsi qu'une partie du Lot et de la Corrèze.

La neige est aussi attendue aux pied des Pyrénées, en Ariège, en Haute-Garonne et dans les Hautes-Pyrénées.

\u2744\ufe0fProbabilités de voir la #neige tomber (sans pour autant qu'elle tienne au sol) pour lundi.

Des flocons sont possibles en plaine sur la Lorraine et une partie de la Franche-Comté.

En jaune et orange = plus de 50%

Modèle ICON-EU ensembliste - @Meteociel pic.twitter.com/0AQRBlE0gA — Guillaume Séchet (@Meteovilles) November 26, 2023

