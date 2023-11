Qui sont ces quatre artisans de l'Aveyron qui participeront au Salon des métiers d’art de Toulouse ?

Dédié aux métiers d’art, le Salon "Fragments" organisé à Toulouse du 30 novembre au 3 décembre par la Chambre de métiers et de l’artisanat Occitanie rassemblera 80 artisans dont quatre de l'Aveyron.

La Chambre de métiers et de l’artisanat Occitanie, engagée dans sa mission de défense et de promotion des métiers d’art, organise depuis 2021, un salon régional, dans un lieu emblématique et entièrement gratuit, tant pour les exposants que pour le public. Cette vitrine permet de mettre à l’honneur les artisans d’art et de favoriser reconnaissance et réussite professionnelle.

Quatre Aveyronnais présents

Fort du succès des éditions précédentes, une 3e édition est programmée du 30 novembre au 3 décembre à l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques de Toulouse. Au programme une exposition-vente, des pièces d’exception la découverte des formations aux métiers d’art et des rencontres avec les 80 exposants sélectionnés des 13 départements de la région, dont 4 artisans de l’Aveyron. Il s’agit de :

- Nicolas Goubioud (Fascination bois à Sauveterre-de-Rouergue), un maître artisan ébéniste qui propose du mobilier de qualité sur mesure, personnalisé (pour répondre à vos attentes techniques et esthétiques) et de finition écologique,

- Monika Line-Golz (L’Atelier du Réquista à Sébrazac), une artiste dont l’atelier ressemble à la palette du peintre dont les couleurs vibreraient d’impatience, Monika est La spécialiste du plissé et la seule à travailler cette matière qu’elle a déclinée pendant 30 ans en vêtements et qui propose désormais des sculptures,

- Lola Pradeilles (LP Atelier de vitrail à Millau). Dotée de diplômes dans les arts verriers, elle a trouvé sa voie dans le domaine du vitrail et de la peinture sur verre.

Installée depuis peu, elle participe pour la première fois au salon et considère que c’est là, une vraie reconnaissance.

- Marlène Vidal (Atelier Marlène Vidal, tapisserie et design à Pruines). Marlène dessine, conçoit et fabrique du petit mobilier dans une démarche écoresponsable et des matériaux respectueux de l’environnement ; elle propose également de la restauration dans le respect de la tradition et de l’histoire du mobilier.

Pour en savoir plus sur l’accompagnement proposé par la CMA aux artisans d’art, sur son investissement dans la transmission de ces savoir-faire d’exception, ou pour avoir des informations pratiques sur le salon et les exposants présents : www.metiersdart-occitanie.com/fragments/