Saint-Saturnin-de-Lenne. Une soirée beaujolais nouveau réussie

Vendredi 17 novembre, au bar-restaurant Le Saint Sat, la soirée beaujolais nouveau a été un succès. L’ambiance assurée par le groupe "Klez de 12" a conquis le public et apporté une atmosphère festive. Les convives se sont joyeusement retrouvés autour des verres de beaujolais, accompagnés de délicieuses tapas et planches de charcuterie. La bonne humeur a régné tout au long de la soirée, favorisant les rencontres et les échanges.

Le caviste passionné, Olivier Serre, a guidé les convives dans le choix du beaujolais nouveau, apportant une saveur supplémentaire à la dégustation. Olivier Serre a su partager sa passion du vin avec charme et enthousiasme, enrichissant ainsi la soirée.

De plus, l’artiste talentueux, Jules Renard, créateur d’œuvres spécialement conçues pour Le Saint Sat, a ajouté une touche artistique unique à l’événement. Ses créations ont suscité l’admiration des convives, ajoutant une dimension visuelle captivante.

Un immense merci au Bar-Restaurant Le Saint Sat, à Amarian et son équipe, pour avoir orchestré une soirée où la fusion parfaite entre musique, vin, art et convivialité a créé des souvenirs mémorables pour tous les participants.