Rignac. Brevet : remise de diplômes aux troisièmes

Presque un carton plein pour l’établissement d’enseignement privé Rignac-Montbazens. Au diplôme national du brevet d’enseignement général, sur trente-trois élèves un seul n’a pas eu le brevet, onze élèves ont obtenu la mention très bien, huit la mention bien, huit la mention assez bien, cinq sans mention.

Au diplôme national du brevet d’enseignement agricole, même réussite : sur trente-trois un seul n’a pas le brevet, trois ont obtenu la mention très bien, dix la mention bien, huit la mention assez bien, trois élèves sans mention.

Ce succès est la reconnaissance et la récompense de méthodes d’apprentissage transmises aux élèves par les enseignants dont la base est le sens de l’effort, la rigueur et le travail d’équipe.

Dans le cadre du parcours éducatif citoyen, la réforme des collèges demande une remise officielle et solennelle de ce diplôme. La directrice Anne-Marie Prunet a accueilli chaleureusement les anciens élèves de troisième et leurs parents. Les élèves ont été appelés un par un et après avoir certifié leur remise, ils ont reçu sous les applaudissements leur diplôme des mains de leur professeur principal du collège Jeanne d’Arc et du collège Saint-Géraud. La directrice a ensuite globalement félicité les élèves pour cette réussite, l’ensemble des enseignants pour leur implication au quotidien et les parents pour la confiance qu’ils ont accordée à la qualité de l’enseignement dispensé dans les deux établissements : " Ce taux de réussite est une fierté pour vous, élèves et parents et pour nous, enseignants et personnel administratif de notre communauté éducative ", a conclu Anne-Marie Prunet avant de souhaiter à ses anciens élèves " autant de réussite dans la vie ".

Puis, chacun a pu faire le point avec l’équipe éducative sur leur nouveau parcours scolaire.