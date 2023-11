Le célèbre lunettier français est parti à la retraite en 2022 et touche depuis le maximum par mois pour une retraite. Pas suffisant quand on a eu une vie de millionnaire...



"On est fou d'Afflelou" : quand à 30 ans à peine, Alain Afflelou crée sa première chaîne de magasins d'optique en France, en 1978, c'est le début d'une success story sur laquelle va régner durant plus d'un demi-siècle cet "opticien nouvelle génération". Alain Afflelou va se retrouver 204e fortune la plus importante de France (estimée à 180 millions d'euros environ, dans le Top 500 des fortunes françaises jusqu'en 2017), mais surtout, à plusieurs reprises, il a été élu "entrepreneur préféré des Français" devant des fortunes bien plus colossales que la sienne, tels les milliardaires Bernard Arnault, François-Henri Pinault ou encore Xavier Niel. Et ce grâce à la méthode "Tchin tchin" (la 2e paire de lunettes pour 1 euro de plus) et une médiatisation de sa personne étudiée sur le mode fun, dès les premières publicités pour ses produits (aujourd'hui un peu floues).

Le dernière fois où Alain Afflelou était en tête de ce palmarès, c'était en 2021. Un an plus tard, à l'âge de 74 ans, il partait à la retraite quasiment au moment même où le plus jeune de ses 4 fils, Anthony, devenait PDG du groupe qui compte actuellement 1 400 magasins en franchise à travers 13 pays, dont la moitié en France.

Retraité à 74 ans, plein taux

C'est alors que les choses sont devenues difficiles...

Lorsqu'il s'est retrouvé à la retraite, "j'ai le maximum (...) c'est 5 600 euros", "c'est difficile" a-t-il confié le jeudi 23 novembre dans l'émission Chez Jordan sur C8. "Dieu merci, je n'ai pas attendu d'être à la retraite pour vivre", a-t-il ajouté, reconnaissant tout de même que de vivre avec ce "maximum retraite" n'était "pas impossible du tout".

Une difficulté que les quelque 17 millions de retraités français, avec une retraite moyenne de 1 420 € par mois, soit quatre fois moins que celle d'Alain Afflelou, doivent connaître de manière quatre fois plus prégnante que l'ancien opticien. Il est vrai avec un train de vie beaucoup moins conséquent, et en partant en moyenne à plus de 62 ans, 64 depuis la rentrée. Soit 10 ans de moins que le créateur de la formule "Tchin tchin".

"Il est fou, Afflelou."