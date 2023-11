Onet-le-Château. "Chante-coucou" à l’affiche

La projection du film documentaire "Chante-Coucou" faisait salle comble en juin dernier. Le film sera de nouveau projeté à l’Athyrium le mardi 5 décembre, à 20 h. Richement illustré de photos anciennes, ce documentaire, résultat d’une étude historique, apporte une dimension sociale et humaine essentielle avec les témoignages des premiers habitants du quartier des 4C, filmés entre 2017 et 2020, à l’occasion d’un projet culturel accompagnant les transformations des Quatre-Saisons. À l’issue de cette diffusion, sera présenté un reportage sur la transformation du quartier des à la suite des six années du contrat de ville, réalisé par le service communication. L’entrée est gratuite et sans réservation.