Villeneuve. Le beau marché de Noël de Familles rurales

Loin du tapage médiatique du "black friday", un grand nombre de personnes sont venues profiter du traditionnel marché de Noël organisé par Familles rurales. C’était la 15e édition proposée par l’association. Les bénévoles avaient pris soin de préparer cette manifestation pour qu’elle puisse être la plus agréable possible pour les visiteurs. Un soin tout particulier avait été porté à la décoration, permettant ainsi à chacun de se plonger dans cette ambiance féerique qu’est celle de Noël. Dès l’entrée, on pouvait contempler le travail accompli. Notre œil est attiré par tous ces stands colorés ou dorés. Sur la scène on peut voir une réplique de notre illustre tour Savignac au pied de laquelle se trouvent certaines reproductions du patrimoine local en miniature faites par Jean Delhom d’Ambeyrac. Beaucoup de monde est venu arpenter les allées afin de découvrir les différents stands proposés. Il y en avait pour tous les goûts, déco, confiseries, fleurs, cartes, livres… un choix qui ne pouvait que satisfaire les visiteurs à la recherche d’un cadeau de Noël. Tout le long de la journée, les bénévoles ont proposé des billets de tombola, des boissons et des gâteaux étaient à la vente au bar. Ce marché témoigne du dynamisme de l’association Familles rurales. Les membres du bureau sont particulièrement satisfaits de la réussite de cet évènement qui ouvre la période des festivités pour notre bastide.