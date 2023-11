Espalion. L’équipe I s’impose chez le leader Perpignan

Bilan positif pour cette avant dernière journée du championnat par équipes. Régionale 1 : l’équipe fanion (Ange, Damien C, Cyril et Stéphane) crée l’exploit en s’imposant 10-4 dans la salle du leader Perpignan. Et retrouve l’espoir de se maintenir. Régionale 4 : l’équipe II (Bourhan, Michel, Damien T et Laurent) s’impose 11-3 à Figeac-Saint Cèré (46). Départementale 2 : l’équipe III (Virginie, Rahma et Éric) en match de barrage pour la 1ere place s’impose à domicile 9-1 contre Ping Vallon. Elle disputera le prochain match pour le titre et elle accéde en 2e phase en D1 . Dans l’autre barrage du jour l’équipe III (Philippe B, Jérôme, Jean-François) s’est inclinée à domicile 7-3 contre une belle équipe de Millau. Départementale 3 : vendredi soir, l’équipe V (Fabien, Philippe C et David) s’incline logiquement 10-0 face à des joueurs trop forts pour eux et pour cette division.