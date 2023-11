Baraqueville. Les journées nationales des Villages feront étape dans la commune en 2024

Les journées nationales des Villages étapes, c’est l’événement annuel majeur de la Fédération. Durant deux à trois jours, des représentants de ces 76 villages situés aux quatre coins de France s’y retrouvent à l’occasion d’un grand séminaire ponctué de visites et de repas.

Si ce rendez-vous avait lieu cette année à Limoges, siège de la Fédération, il est habituellement attribué à un village qui a la charge de le co-organiser en partenariat avec la Fédération.

L’événement aura lieu du 25 au 27 septembre 2024

Il y a bien longtemps que Baraqueville avait fait valoir son souhait de le recevoir mais il ne suffit pas de postuler pour se voir attribuer ce Graal dont beaucoup sont en quête.

Il faut, d’une part, avoir à disposition les infrastructures nécessaires, la capacité d’hébergement, il faut attendre son tour car le rassemblement change de région chaque année.

La bonne nouvelle est tombée le 27 septembre dernier à l’occasion des journées nationales 2023 : c’est Baraqueville qui a été choisi pour l’édition 2024. L’annonce a bien sûr, ravi les élus municipaux, l’association des commerçants, l’office de tourisme mais aussi William Bauguil, devenu depuis, secrétaire de la Fédération.

Les journées nationales auront lieu du 25 au 27 septembre 2024 et rassemblera près de 150 personnes. Son contenu sera construit tout au long de l’année mais récemment, la première visite officielle a eu lieu pour lancer les opérations et signer officiellement la convention entre la mairie et la Fédération : Jean-Claude Blin, vice-président, accompagné de Béatrice Coiffard, directrice et de Salomé Riffaud, gestionnaire du réseau étaient en déplacement à Baraqueville.

Une belle opportunité de faire connaître ce territoire à la France entière et que le maire Jacques Barbezange souhaite bien en profiter. Il a ainsi pu s’exprimer à ce sujet et déclarer : "Comme les 50 ans de la commune ont été le fil rouge de 2023, il en sera de même pour le thème de l’édition 2024".