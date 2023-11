Luc-la-Primaube. Sainte-Anne : les résidents en fleurs

Les résidents de la maison Sainte-Anne ont profité d’un rayon de soleil pour mettre en œuvre leurs talents de jardinier. Ils ont commencé par mettre les géraniums, les stars du printemps et de l’été, à l’abri pour l’hiver. Ensuite, ils ont fleuri les jardinières de l’entrée avec des pensées qui ont donné de nouvelles couleurs, qui braveront les gelées de l’hiver et offriront un spectacle à savourer derrière les fenêtres. Cette activité a permis à ces aînées de partager leurs petits secrets de jardinier mais également de participer activement à la décoration de la Maison. Une après-midi qui a ravi tout le monde et qui sera renouvelée au printemps.