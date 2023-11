Salon de l'agriculture : "Ça aura fait bouger les choses", après une absence remarquée en 2023, l'Aveyron de retour à Paris en février

À l'occasion de la session de la chambre d'agriculture de ce lundi 27 novembre 2023, le conseil départemental de l'Aveyron a, par la voix de son président Arnaud Viala, évoqué la participation du territoire au Salon de l'agriculture.

L'Aveyron fera bel et bien son grand retour au prochain Salon de l'agriculture ! Lors de la session de la chambre d'agriculture qui s'est tenue à Rodez, ce lundi 27 novembre 2023, le Département a passé en revue ce rendez-vous auquel le territoire n'avait pas participé l'hiver dernier.

"Y aller avec un message"

Présent dans les locaux du boulevard du 122e Régiment d'infanterie, Arnaud Viala l'a déclaré : "Après une année blanche en 2023 sur le Salon de l'agriculture dont on a entendu un peu parler, plus, parfois que lorqu'on y va, on a décidé, en 2024, d'y retourner ensemble".

Le président confirme que le département sera bien présent "au hall 1, avec, en plus, un accord avec les Upra (Unité nationale de sélection et de promotion de race). On va essayer de faire les choses bien. On va y aller avec un message : on ne va pas y aller pour y être, on va s'y rendre pour dire quelque chose. Je pense qu'on a vraiment de quoi dire, tous ensemble, et animer le stand intelligemment tout au long de la semaine".

Une "bizarrerie" pour 2024

Arnaud Viala a tout de même pointé une "bizarrerie", qu'il dit avoir du "mal à comprendre" pour l'édition 2024 de l'événement : "Pour la première fois, à ma connaissance, le Salon n'a pas lieu pendant les vacances des Parisiens. Généralement, c'est tout le temps pendant les vacances scolaires des Parisiens. Cette année, ils ne seront pas en congés. Je ne sais pas pourquoi cela a été fait comme ça".

Le président du Département y voit malgré tout une possibilité que ce paramètre "amène une plus grande variété de public, plus que lorsqu'on avait uniquement les papys, les mamies et leurs petits-enfants parisiens, en vacances. Ça change un peu la donne je pense !"

L'absence de 2023 "aura fait bouger les choses"

En charge de l'Agriculture et de l'Aménagement du territoire au Département, Christian Naudan a pris le relais de son président. "On se félicite de prévoir d'y remonter en 2024. Ce que l'on peut retenir, c'est que de ne pas y avoir été cette année, ça aura fait bouger les choses. Et ça a montré que c'est important qu'on soit présent..."

Fin janvier, la décision tombait : l'Aveyron renonçait à son stand. "Cela faisait une petite dizaine d’années que nous étions présents dans le hall 1, rappelle Jacques Molières, président de la chambre d'agriculture de l'Aveyron. Mais la situation s’était tendue au fil des années. Il y a eu deux ou trois ans, l’organisation avait tenté de nous faire démonter le stand."

Il n'était pas envisageable de déménager du hall 1 au hall 3, ce dernier étant défini par Jacques Molières comme "celui des régions. Nous devons être aux côtés de nos éleveurs et de nos filières. Mais on préfère laisser la place à Lidl ou à McDo. C'est une question de choix. Nous considérons que le Salon de l’agriculture n’est pas un endroit pour faire du business mais pour parler de notre département, de ses produits".

Quelles dates en 2024 ?

L'édition 2024 du Salon de l'agriculture qui verra donc le retour en grande pompe du patrimoine aveyronnais démarrera le 24 février pour se clôturer le 3 mars. Et comme l'a souligné Arnaud Viala, l'académie de Paris ne sera plus en vacances scolaires durant cette semaine-là. Les congés d'hiver prendront fin le 26 février 2024 dans la capitale, comme, d'ailleurs, en Aveyron, puisque l'académie de Toulouse est aussi dans la zone C. Idem pour Versailles, Créteil et Montpellier.