Aveyron : fin de la grève La Poste, un accord trouvé avec les facteurs de Millau après un mois de conflit

Ce mardi 28 novembre, le groupe La Poste annonce un accord trouvé entre les deux parties.

C'est la fin d'un conflit qui a duré plus d'un mois entre les facteurs de Millau et leur direction. Ce mardi 28 novembre, dans un communiqué adressé à la rédaction de Midi Libre, le service de communication régional annonce "la reprise du travail des facteurs". "À l’issue d’une nouvelle rencontre tenue ce jour (mardi 28 novembre), la direction de La Poste et les représentants du personnel de la plateforme services-courrier-colis de Millau ont signé un protocole d’accord mettant un terme au conflit, indique le communiqué. Cet accord permettra la mise en place à Millau d’une organisation conforme à l’évolution de l’activité des facteurs et aux attentes des clients."

En grève depuis le 17 octobre

Les facteurs sont en effet en grève depuis le 17 octobre. Lorsque les négociations se sont enlisées avec leur direction, ils ont aussitôt demandé la mise en place d'une médiation, avec l'aide de la préfecture de l'Aveyron. Selon la procédure, un modérateur a d'abord été nommé, sans succès. Après l'échec de cette tentative, la médiation a débuté le 14 novembre.

Une reprise "dès demain"

Le groupe indique que "la reprise du travail de l’ensemble des postiers est prévue dès demain (mercredi 29 novembre) sur le site de Millau". Les clients "vont retrouver un service normal dans les prochains jours", assure le service communication.