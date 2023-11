Aveyron : les stations de ski de l'Aubrac attendent la neige, voici la date d'ouverture espérée cet hiver

Le conseil syndical des stations de ski de l’Aubrac aveyronnais se retrouve, aujourd’hui, avec, à l’ordre du jour, le sujet de l’exploitation de la station de Laguiole pour cet hiver.

"Après deux marchés infructueux, où aucun prestataire n’a souhaité poser son offre, ni aucune initiative locale concrète et opérationnelle malgré les nombreuses interventions des uns et des autres, j’ai depuis entamé les phases de négociation, la recherche de personnel qualifié et saisonnier et avec notre partenaire habituel, nous avons pu trouver une organisation qui permettra l’ouverture du domaine à partir du 23 décembre", souligne Vincent Alazard, président du syndicat mixte des stations de ski de l’Aubrac aveyronnais.

Et d’ajouter : "Pour ce qui concerne la station de Laguiole, en ma qualité de président, je proposerai au conseil syndical de valider l’offre de notre partenaire qui nous permettra d’ouvrir du 23 décembre au 11 mars 2024, soit la fin des vacances d’hiver. Deux périodes sont identifiées, avec un objectif d’ouverture de 7 jours /7 pour les six semaines de vacances scolaires (Noël et février) et une ouverture du mercredi au dimanche pour les semaines scolaires intermédiaires."

"Laguiole pourra recevoir dans de bonnes conditions"

Vincent Alazard précise également que "les stations de ski ne sont pas un service public mais un service au public, aussi à travers cette proposition le syndicat mixte maintient l’intérêt de ses deux stations aveyronnaises en se mettant au service de la population et des acteurs du territoire. Concrètement la station de Laguiole, pourra recevoir dans de bonnes conditions les skis clubs, les écoles du territoire et les prestataires".

Il faut rappeler que depuis de nombreuses années, l’équilibre d’exploitation des stations est fortement impacté par des déficits. "Comme tous, nous faisons face aux revalorisations des coûts de l’énergie, à l’augmentation des conditions et de la masse salariale. Toutefois, je proposerai de ne pas impacter les abonnements annuels dont bénéficient entre autres les scolaires et licenciés des skis club. Je rappelle les travaux de maintenance et de mise en sécurité des équipements initiés fin août, qui se terminent, pour un montant de 80 000 € HT. Réjouissons-nous de ces prévisions d’ouverture, avec le rafraîchissement actuel des températures, nous espérons tous l’arrivée du manteau neigeux pour un Noël blanc en famille, entre amis, où nous vous attendrons nombreux sur les pistes des stations aveyronnaises de l’Aubrac. J’en profite pour vous informer qu’une réunion publique sur le projet 4 saisons est organisée le 5 décembre, à 18 h 30 à la salle des fêtes de Laguiole en présence du conseil départemental et de la communauté de communes Aubrac Carladez Viadène."