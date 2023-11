La piétonnisation gagne du terrain à Paris

La piétonnisation à Paris avance. Le nouveau plan de la municipalité fait la part belle à la marche sous toutes ses formes.

Cent nouveaux hectares piétonnisés, extension du dispositif « Paris Respire », multiplication des ombrières et des trottoirs végétalisés, nouveaux quartiers piétons… Le nouveau plan de la municipalité fait la part belle à la marche sous toutes ses formes. À Paris, la marche a la cote. C'est le premier mode de déplacement des Parisiens, quelle que soit la raison de leur déplacement. Seuls les déplacements domicile travail restent majoritairement faits en transports en commun.

Après la création d'un code de la rue, qui réaffirme la priorité absolue aux piétons, Paris lance un plan d’investissements qui leur est 100 % dédié. Doté de 300 millions d’euros d’investissements, ce plan piéton 2023-2030 est un outil majeur de la transformation et de l’adaptation de la Ville aux dérèglements climatiques. Il vise à rendre la marche plus accessible, sûre et agréable pour tous les habitants et visiteurs de Paris, avec trois objectifs : donner plus de place aux piétons et affirmer partout la priorité piétonne, élever les standards de qualité, de sécurité et de confort des espaces piéton, et enfin adapter la marche aux enjeux climatiques.