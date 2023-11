Entraygues-sur-Truyère. Au chœur des flots : une association dynamique avec plus d’une trentaine de choristes

Récemment, avant leur répétition, les membres de la chorale "Au chœur des flots" se sont retrouvés en assemblée générale. Cette association est passée de 32 à 35 choristes, originaires d’Entraygues pour la plupart ou venant des communes alentour.

Durant l’année écoulée, la chorale a donné un concert du Nouvel an, avec la chorale des enfants du collège Denayrouse d’Espalion, des concerts dans les églises de Campuac, d’Espalion et d’Aubrac, (avec la chorale d’Annemasse) et une répétition à la Fête de la Musique.

Pour cette année, des concerts sont envisagés, à l’Ehpad d’Entraygues, à la fête de la Musique, avec l’ensemble vocal des Quatre-Saisons d’Onet, avec le collège Denayrouse, au festival de Chaudes-Aigues, et sur les communes de Campuac et Golinhac.

Une sortie à la journée est à l’étude.

La chorale "Au chœur des flots" montre son dynamisme pour des animations du territoire et n’a pas manqué de remercier et de féliciter son chef de chœur : Isabelle Bessière, très appréciée de tous. Les concerts présentés, sont, à chaque fois, de grande qualité, reconnue par les nombreux publics qui sont au rendez-vous.

Le bureau est constitué ainsi : président : Bernard Boursinhac ; secrétaire et suppléante : Pauline Allanche et Josette Rieu ; trésorier : Alain Le Bihan ; suppléante : Brigitte Abrieux. Toute personne qui souhaiterait rejoindre le groupe peut venir, le mercredi, de 20 h à 22 h, à la salle multiculturelle. Le meilleur accueil leur sera réservé.