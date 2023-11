Mur-de-Barrez. Le centre de secours du Carladez a fêté la Sainte-Barbe

Le froid qui s’était emparé du Carladez ce samedi n’a pas entamé la chaleureuse fête de la Sainte-Barbe. Après la messe célébrée dans la matinée et le dépôt de gerbe, c’est à la salle des fêtes de Mur-de-Barrez que se sont retrouvés les personnels du centre de secours pour un apéritif. À la suite du discours de Frank Bony qui a rappelé les 220 interventions dont 180 secours à victimes, 11 accidents, 24 feux et 5 interventions diverses, à quoi il faut ajouter 30 interventions dans d’autres centres limitrophes, personnalités et gradés ont pu remettre les distinctions à Éric Cantuel pour 30 années de service, à Nathalie Alazard pour 20 années de service et à Antonin Legras pour 10 années de service. Il a été rappelé le renouvellement du label employeur à la mairie de Brommat pour avoir 3 pompiers employés, 1 à Taussac et 1 à Lacroix-Barrez. Tous ont salué l’arrivée d’Emmy Besson et d’Axel Delcoco, les nouvelles recrues. L’après-midi, quelque 60 convives se sont régalés de la cuisine raffinée de l’auberge du Barrez dans une ambiance particulièrement conviviale. La journée bien remplie s’est achevée par le traditionnel bal grâce à la musique de Francis D.

Les pompiers sont une chance pour notre territoire, merci à eux.