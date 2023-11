Olemps. Le marché de Noël revient

C’est l’évènement attendu par tous, les petits comme les grands car il lance les fêtes de fin d’année et la course aux cadeaux ! Le marché de Noël fait son grand retour le dimanche 10 décembre à l’espace Georges Bru. Pascal Pringault, le président de la commission communication de la mairie, promet à cet effet une édition exceptionnelle par le nombre d’exposants et par la qualité de ses animations.

Claire Sanchez-Murciano, assistante aux commissions, était en charge des exposants et a dû, cette année, en refuser. Ils seront 52, dont 25 nouveaux à découvrir impérativement, et déborderont pour la première fois sur la salle "au parquet". Ils proposeront un large choix de produits de bouche, objets d’art, de décoration, de peinture, couture, livres, jeux, cosmétiques ou beauté.

Le marché ouvrira ses portes à 10 heures Un bar sera tenu par les associations de parents d’élèves des deux écoles de la commune. Un espace repas est également prévu.

Comme les années précédentes, un atelier maquillage est proposé aux jeunes visiteurs. À 14 h 30, à la salle 777, un très joli spectacle de la Cie Jo Bernard, "Noël autour du monde", embarquera les enfants à la suite d’une mère Noël très rock’n’roll, à la recherche du père Noël qui a disparu. Des charades, des chorégraphies pour un spectacle ludique et participatif qui devrait séduire le jeune public.

À la fin de la représentation, le père Noël lui-même fera son apparition sur scène et se rendra avec son fan-club jusqu’à la salle Georges- Bru pour une séance photo et le goûter. À 17 h 30, tirage au sort de la tombola (les bons sont distribués par les exposants à l’occasion d’un achat). Fermeture des portes à 18 h.