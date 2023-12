Le micro-short et les ballerines, pièces mode les plus populaires de l'année 2023

(ETX Daily Up) - Fin d'année oblige, l'heure est au bilan dans le secteur de la mode. Quels vêtements, accessoires, chaussures, marques, logos, designers, et autres défilés, se sont distingués en 2023 ? Après la mini-jupe, star de l'année 2022, c'est le micro-short qui a fait l'unanimité au cours des douze derniers mois, tout comme les ballerines, témoignant de l'engouement des femmes pour un style à la fois chic, décontracté et sexy.

L'avènement de la mini-jupe plissée l'an dernier pouvait faire croire à un retour de la longueur en 2023, tout en contraste, mais il n'en est rien ! Les femmes ont, au contraire, misé sur une pièce mode encore plus courte : le micro-short, voire même la culotte haute dans certains cas, portée comme un vêtement - non un sous-vêtement - pour allonger la silhouette et jouer la carte d'une attitude à la fois affirmée, décontractée et ultra sexy. Le micro-short se hisse même au rang de pièce star de l'année, avec des recherches en augmentation de +133% sur une année, d'après le Year In Fashion Report de la plateforme de shopping mondiale Lyst. La maison Miu Miu s'est tout particulièrement distinguée lors des défilés automne-hiver 2023, voyant sa popularité grimper en flèche (+257% des recherches) après avoir présenté une culotte recouverte de paillettes dorées portée par Emma Corrin.









La maison Miu Miu au sommet

Le micro-short n'est pas la seule pièce mode à avoir remporté tous les suffrages cette année. Si l'on s'intéresse aux chaussures, ce sont les ballerines, et plus particulièrement les ballerines transparentes, qui ont dominé les débats. La preuve, les ballerines en filet de la maison Alaïa, pourtant commercialisées à plus de 800 euros, se hissent au rang de chaussures de l'année, avec notamment des recherches en hausse de 56% sur Lyst au mois de février. Mais les consommateurs ne jurent pas que par les produits de luxe, loin de là, comme le prouve la sneaker de l'année : la Samba d'adidas, extrêmement prisée sur la plateforme de shopping, avec un intérêt de recherche en hausse de 43% au cours des quatre derniers mois.









Balenciaga et Gucci ont longtemps fait la pluie et le beau temps sur la mode au cours des dernières années, mais ce temps semble désormais révolu. Pour la deuxième année consécutive, c'est Miu Miu qui a été sacrée marque de l'année par Lyst, avec des recherches en hausse de 39% sur une année. Il faut dire qu'après avoir rendu la micro-jupe plus populaire que jamais, la maison italienne est parvenue à signer le retour des ballerines (oui, c'est elle) et à hisser le micro-short au sommet des tendances, asseyant durablement son influence sur la planète mode.

Parmi les autres pièces stars de l'année, figurent le sac demi-lune à bandoulière de la marque Uniqlo et les vêtements ornés du logo de la maison Loewe. Quant aux moments mode forts de 2023, ce sont le défilé Versace automne-hiver 2023 et les campagnes spectaculaires - et virtuelles - de Jacquemus (dont les sacs géants Bambino qui ont traversé Paris) qui se sont largement distingués. Notons également le récent intérêt pour la maison Dilara, parmi les marques à suivre de près en 2024.









Le rapport annuel de Lyst a examiné en profondeur les données relatives à ses 200 millions d'utilisateurs, de janvier à octobre inclus. Pour consulter le rapport complet : www.lyst.com/year-in-fashion-2023.