Canet-de-Salars. Téléthon : repas truffade en approche

Le traditionnel repas truffade du Téléthon préparé par le restaurant Le Chaudron et animé gracieusement par la Disco mobile Pyramidal aura lieu le samedi 9 décembre, à partir de 20 heures, à la salle des fêtes d’Alrance.

Les organisateurs rappellent que les réservations sont obligatoires avant le 6 décembre et que les places seront limitées. Réservations auprès de Delphine au 06 45 81 08 48. Les bénéfices de cette soirée seront intégralement reversés à l’AFM (Association Française contre les Myopathies).

Dans la matinée du 9 décembre, à partir de 9 heures, à la salle des fêtes se déroulera le départ des cyclistes. Leur mission sera d’acheminer symboliquement les dons récoltés au profit du Téléthon par les communes d’Alrance, Lestrade, et Broquiès, pour les remettre aux responsables cantonaux de l’AFM. Cyclistes amateurs ou confirmés, enfants et adultes, seront les bienvenus, pas de record à battre, on peut s’arrêter quand on veut. Pas de réservation non plus, on vient juste avec son vélo. Gâteaux et boissons seront offerts.