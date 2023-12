Aveyron : rendez-vous ces vendredi 1er et samedi 2 décembre pour promouvoir le métier d'assistante maternelle

Carrefour d'échanges d'informations et de bonnes pratiques, la deuxième édition des Rendez-vous des assistantes maternelles se tient ces vendredi 1er et samedi 2 décembre à Luc-la-Primaube.

"On constate qu'il y a une pénurie d'assistantes maternelles, qui deviendra plus prégnante dans les années à venir, puisque aujourd'hui 30% des professionnelles du département ont plus de 55 ans". Face à cette situation problématique pour les parents et futurs parents aveyronnais, la Caisse d'allocation familiale et le Département se mobilisent pour mettre en lumière ce métier en organisant une nouvelle édition des Rendez-vous des assistantes maternelles.

Vendredi 1er décembre

L'événement a lieu à la salle Saint-Exupéry de La Primaube, en deux temps. Vendredi 1er décembre à 20h30, le premier volet de cette manifestation consistera en une conférence, gratuite et ouverte à tous. Sur le thème "De qui et de quoi un petit enfant a-t-il besoin pour grandir", le psychologue clinicien et psychanalyste Daniel Coum animera une conférence. Au programme, les mutations de la famille, les parentalités multiples et les pratiques éducatives nouvelles qui "viennent bousculer nos propres valeurs", explique l'intervenant.

Samedi 2 décembre

Demain, samedi 2 décembre, la journée sera dédiée aux seules assistantes maternelles.

À partir de 9h15, les professionnelles pourront se retrouver pour échanger, découvrir des stands d'information (dont celui de la Protection maternelle et infantile).

Daniel Coum donnera une deuxième conférence à 10 heures. Cette journée n'est accessible que sur inscription à l'adresse www.linscription.com/pro/active.php?P1=157287

Des groupes d'échange et sept ateliers bien-être (méditation, sophrologie, yoga, auto-hypnose, etc.) seront proposés au long de la journée et un repas sera offert sur place.

Actuellement dans l'Aveyron, seules 882 des assistantes maternelles ayant l'agrément sont en activité sur un total de 1135. Elles accueillent un total de près de 3700 enfants dans l'Aveyron, qui dispose de 1000 places en crèches. "L'idée est de promouvoir ce métier, elles ont besoin de valorisation et de reconnaissance", explique la présidente de la CAF Anne Calvet. La journée du samedi permettra aux assistantes maternelles de se rencontrer, d'échanger sur les pratiques professionnelles, d'avoir accès à de l'information", poursuit le directeur de la CAF Stéphane Bonnefond.