Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. L’association "Vivez Saint-Geniez" prépare les festivités de fin d’année

Récemment, les membres de l’association "Vivez Saint-Geniez" se sont réunis, à la salle des genêts afin de faire une rétrospective des animations de l’été et d’élaborer le programme des animations de fin d’année.

Le président, Patrick Blanc, a pris la parole pour remercier les adhérents de leur collaboration pour la période estivale, notamment lors du grand concert et des animations de rues. La période de Noël arrive à grands pas et de nombreuses animations se mettent en place en collaboration avec la mairie et le Centre social du pays d’Olt.

L’association sera présente sur le traditionnel marché de Noël qui se tiendra le samedi 16 décembre au matin. Les enfants pourront déposer leur lettre dans la boîte aux lettres du père Noël à compter du 9 décembre sur la place du Général De Gaulle. Les animations de Noël se préparent avec encore de belles animations en perspective.

L’année 2024 commencera par le quine de l’association "Vivez St-Geniez". Dès à présent, réservez votre après-midi et retrouvez-les à l’Espace culturel le dimanche 7 janvier 2024. Lors de vos achats chez les partenaires adhérents, vous pourrez remplir vos coupons et gagner 3 cartons de quine gratuits.

Cette année encore, Marmots comme visiteurs, petits et grands, seront gâtés par leurs commerçants !

Tous les adhérents de l’association vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année.