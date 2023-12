Laissac-Sévérac l'Église. Le repas annuel : un moment très convivial pour le club "Le Clouquié"

Parce que cela est possible et parce que nombreux sont ceux qui y prennent du plaisir dans le club, le Clouquié s’efforce de multiplier animations et sorties. En novembre, c’est le repas annuel qui rassemble un maximum d’adhérents. Comme malheureusement beaucoup de ces derniers ne peuvent plus participer à des sorties, cet événement est très important pour eux. C’est le restaurant Le Lion d’or à Saint-Geniez qui, cette année, a fourni ce repas toujours très attendu. L’association remercie particulièrement Véronique Ala et Jean-Pierre Franceschini pour leur implication dans la décoration de la salle. Comme de coutume, une animation a complété cette manifestation conviviale, et c’est avec l’Orgue de Barbarie de Monsieur Zanzibar de Flavin que les participants ont eu le plaisir d’écouter et de reprendre des chansons de leur enfance et de leur jeunesse.

Un petit retour en arrière qui a fait beaucoup de bien l’espace d’un instant bien trop court. Après, de manière très classique, les adhérents ont discuté, ri et ont parfois échangé des confidences. Ensuite, ils ont fêté les 95 ans de l’une d’entre eux et ils se sentaient si bien ensemble qu’ils ne songeaient même plus à rentrer chez eux.

Que du bonheur !