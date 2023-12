Rugby : la parenthèse à sept du Decazevillois Romain Verdié

Ce week-end, l'ailier du Sporting ne sera pas de la partie pour le déplacement à Sarlat, car il est à Dubaï pour disputer le tournoi parallèle de la première manche du HSBC SVNS Series, en rugby à VII.

Romain Verdié ne sera pas aligné par le Sporting decazevillois à Sarlat, dimanche 3 décembre, lors de la 9e journée de Fédérale 2. Ni blessé, ni suspendu, encore moins sanctionné par les coaches, le Decazevillois va prendre part à ce qui se fait de mieux sur la planète en termes de rugby à VII. L’ailier aveyronnais est ainsi à Dubaï (Émirats arabes unis) pour la première manche du HSBC SVNS Series 2023.

S’il ne va pas enfiler le maillot de l’équipe de France, dans la compétition phare du week-end et jouer contre les Fidji, Les États-Unis ou encore la Grande-Bretagne qui seront dans la poule de l’équipe de France, Verdié va participer avec sa formation AP7-Les Minots (un rassemblement de joueurs de l’Ariège jusqu’à Marseille) à un tournoi parallèle, l’Open pour être plus précis. Un tournoi relevé où des formations françaises se confronteront à des équipes du monde entier. Parmi ces équipes, plusieurs formations de l’Hexagone, entre autres, l’équipe Nissa Seven ou encore celle des Wonder Sevens dans laquelle évolue un international ougandais.

Double préparation, billet d’avion à payer, "très motivant de se jauger"

Pour Verdié, plus habitué à Camille-Guibert qu’au gratin mondial, la parenthèse est bien plus que magique. "Nous sommes douze à partir et je suis bien conscient que j’ai une belle chance de pouvoir évoluer à ce niveau, dit-il. Nous sommes une quarantaine de joueurs dans le club et tous voulaient y aller. " Afin de participer au plus grand évènement sportif du Moyen-Orient, l’Aveyronnais a dû se préparer en conséquence. Et il a multiplié les efforts et les sacrifices afin d’être au top de sa forme, " Le rugby à VII, c’est un sport qui est basé énormément sur la vitesse, le cardio et la musculation. Depuis quelques semaines, j’ai dû composer entre les entraînements avec les copains du SCD et ma préparation individuelle. Les jours où je n’avais pas entraînement, je suivais le programme du préparateur physique du VII."

Mais le Decazevillois était prêt à tous les sacrifices pour s’envoler vers Dubaï, l’association étant amateure, les joueurs et l’encadrement ont participé au frais en payant le billet d’avion. "Je vais jouer avec et contre des joueurs d’un niveau supérieur. C’est très motivant de se jauger, explique-t-il. Après je suis un joueur d’espace et qui aime bien le ballon. Le VII, c’est une super occasion de s’amuser, de toucher beaucoup de ballons dans d’autres conditions qu’à XV."

D’autant plus que l’environnement et la préparation des rencontres changent un peu d’un dimanche à Nespouls, Belvès ou encore Sarlat. Une énorme expérience, cependant, en matière de rugby pour le virevoltant ailier decazevillois qui sait déjà à quoi s’attendre, sportivement parlant, "à VII, il faut être bon dans tous les secteurs, tu rates un plaquage, tu prends un essai. Tu manques un renvoi, tu prends un essai. Sans parler des crochets que tu peux prendre ". Mais le gars du Bassin sait bien les donner les crochets et sait également casser les chevilles à ses adversaires dans cet exercice.

Ambiance, chaleur et SCD dans l’oreillette

Le Dubaï Sevens, comme les autres manches du circuit, est un tournoi où le côté festif entre jusque dans les vestiaires. La musique est partout, surtout dans les tribunes avec la présence de DJ comme Luck & MC Neat, Artful Dodger et la chanteuse britannique, Becky Hill.

Le tournoi de l’AP7-Les Minots commence vendredi 1er décembre avec deux matches de poule et se poursuivra samedi avec un dernier match de poule puis, soit les phases finales, soit les matches de classement. Les parties se jouant en deux mi-temps de sept minutes. Il fait actuellement dans les 30 degrés la journée, un véritable choc thermique pour les joueurs européens.

Dans la tête de Romain Verdié, ça va bouillonner autant que dans l’atmosphère mais une chose est sûre, il va se tenir au courant de l’évolution du score du SCD à Sarlat. Car il est comme ça l’ailier, conscient de la chance qu’il a de côtoyer les meilleurs septistes mondiaux, comme de jouer le reste de l’année avec ses copains du Sporting. Et pour ce Decazevillois pur jus, cela n’a pas de prix.