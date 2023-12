Pétanque : Espalion impressionne au Trophée des villes à Laon, puis cède en quarts de finale

« C’est une grosse satisfaction. Car face à tous les meilleurs joueurs français, on a montré qu’à Espalion, en plus de l’International, on avait de sacrés bons joueurs de boules ! » Il n’était pas peu fier, ce samedi après-midi, le coach espalionnais Robert Costes, après le parcours des siens au Trophée des villes à Laon (Aisne), certes terminé en quart de finale, mais comment !

En effet, ses hommes, Samuel Santos (pointeur), Dorian Théry (tireur), Thibaut Bories (milieu) et Noah Breton (joueur de moins de 22 ans) ont vécu une phase de poule conjuguée quasiment au plus que parfait. S’imposant dans huit des neuf parties qu’ils ont disputées, cédant seulement sur le fil dans la neuvième, face aux Langonnais de Quintais. Pas de quoi ternir leur bilan de premier de poule ! Une performance majuscule. Sauf qu’ensuite, pour les quarts de finale joués aussi ce samedi et qui étaient l’objectif initial de l’équipe aveyronnaise, le sort leur a donné probablement le plus dur deuxième de poule, les favoris de Fréjus. La “dream team” Rocher, Rizzi, Robineau Delahaye. Là, la défaite a été consommée lors des deux doublettes et lors de la partie en triplette. Pour une deuxième participation au TDV, il n’en reste pas moins qu’Espalion a impressionné. En attendant déjà l’an prochain !