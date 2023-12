Un jeune homme, connu pour islamisme radical et troubles psychiatriques, a tué à coups de couteau un touriste allemand et a blessé deux autres personnes avec un marteau, dans la soirée du samedi 2 décembre à Paris. Le parquet national antiterroriste s’est saisi des faits. Voici ce que l’on sait.

Qui sont les victimes ?

Un jeune homme a attaqué des passants dans la soirée du samedi 2 décembre 2023 près de la tour Eiffel à Paris, tuant un touriste allemand avec un couteau et blessant deux autres personnes avec un marteau avant d'être arrêté par la police, a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Le pronostic vital des deux personnes blessées dans l'attaque n'est pas engagé, a indiqué Gérald Darmanin.

L'attaque a eu lieu dans l'Ouest parisien, près de la Seine, un peu après 21 heures, et l'homme a été interpellé par des policiers au moyen d'un pistolet paralysant taser, a détaillé Gérarld Darmanin, qui s'est rendu sur place où les forces de l'ordre ont tracé un périmètre de sécurité.

"J'adresse toutes mes condoléances à la famille et aux proches du ressortissant allemand décédé ce soir lors de l'attaque terroriste survenue à Paris", a déclaré depuis Doha le président de la République Emmanuel Macron dans la nuit de samedi à dimanche.

Quel est le profil de l'auteur ?

L'assaillant, âgé de 26 ans et né en France, aurait crié "Allah Akbar" au moment des faits et aurait dit aux policiers qu'il ne pouvait plus supporter que des musulmans meurent, citant l'Afghanistan ou la situation actuelle à Gaza, a indiqué le ministre.

Toujours selon le ministre de l’Intérieur, l’assaillant était samedi soir "manifestement prêt à tuer d’autres personnes". Il aurait également déclaré qu’il "en voulait de ce qui se passait à Gaza et que la France serait complice de ce que faisait Israël".

Il était connu des services de renseignement et de la justice, ayant déjà purgé une peine de quatre ans de prison.

"Il les a effectués en 2016 parce qu'il avait déjà voulu passer à une action violente mais qu'il n'avait pas faite parce qu'il avait été interpellé auparavant par la DGSI", a poursuivi Gérald Darmanin.

Où en est l'enquête ?

L'assaillant a été interpellé puis placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête d'abord confiée à la brigade criminelle de Paris, sous la direction du parquet de Paris.

Puis le parquet national antiterroriste se saisir, ouvrant une enquête pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et pour association de malfaiteurs terroriste criminelle. La garde à vue de l'assaillant va donc se poursuivre dans ce cadre.

Les enquêteurs devraient pouvoir s'appuyer sur "les caméras piétons des policiers qui ont été enclenchées", selon Gérald Darmanin.