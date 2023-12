Un peu moins de 48 heures après l'attaque terroriste perpétrée à Paris, qui a tué un homme et blessé deux autres personnes, voici ce qu'il faut savoir, ce lundi 4 décembre 2023.

L'attaque au couteau à Paris qui a tué un homme de 24 ans et blessé deux autres personnes s'est produite dans la soirée du samedi 2 décembre 2023. Ce qu'il faut savoir, ce lundi 4.

"Un ratage psychiatrique"

Sur RMC, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est exprimé moins de deux jours après les faits. Il a dénoncé "un ratage non pas dans le suivi des services de renseignement, mais manifestement psychiatrique puisque les médecins ont considéré qu'il allait mieux et qu'il pouvait vivre librement. Il y a quelqu'un de malade mentalement, qui ne prend plus ses médicaments, qui ne prend plus son soin pour soigner ses délires et qui passe à l'acte. Incontestablement, il faut réfléchir à tout pour protéger les Français".

Attaque à Paris: Gérald Darmanin affirme qu'"il y a eu un ratage psychiatrique" pic.twitter.com/tMNvArnHKW — BFMTV (@BFMTV) December 4, 2023

"Il y a une défaillance politique"

Président du Rassemblement National, Jordan Bardella a tenu une conférence de presse, à 11 heures, ce lundi 4 décembre 2023. "Je ne pense qu'il n'y a pas une défaillance psychiatrique. Il y a une défaillance politique de Gérald Darmanin et de l'intégralité du gouvernement qui accuse le pire bilan sécuritaire en la matière", a-t-il martelé. "Le ministre de l'Intérieur a une responsabilité morale et politique dans l'insécurité qui touche nos concitoyens, qu'elle soit de nature délinquante, criminelle ou terroriste. Comment peut-on rester en poste avec un tel bilan ? Ils ont érigé l'irresponsabilité en méthode de gouvernement normal."

\ud83d\udd34 Terrorisme, islamisme : à quand la riposte ? @J_Bardella, président du Rassemblement National, tiendra une conférence de presse à 11h00.



\u25b6\ufe0f À retrouver en direct :

Sur YouTube \ud83d\udc49\ud83c\udffb https://t.co/DIGpod36Q2

Sur Facebook \ud83d\udc49\ud83c\udffb https://t.co/wqyIzKAqpH pic.twitter.com/lhuXyBSXKt — Rassemblement National (@RNational_off) December 4, 2023

L'assaillant a revendiqué son geste

En garde à vue, Armand R, l'assaillant âgé de 26 ans, a revendiqué son geste "en réaction à la persécution des musulmans dans le monde", selon nos confrères de BFM TV. Il a affiché un comportement "froid et clinique".

Pour rappel, le terroriste est fiché S et avait publié une vidéo sur Twitter dans laquelle il prêtait allégeance à Daesh. Il s'était converti à l'islam en 2015 et était déjà passé par la case prison, dont il est sorti en 2020.

Qui sont les victimes ?

Collin s’apprêtait à fêter ses 24 ans dans deux semaines, confie Patrick Pelloux. Ce Germano-Philippin a été tué, samedi soir, par le terroriste dans le XVe arrondissement de Paris, alors qu’il visitait la capitale avec sa conjointe, infirmière comme lui, et une amie qui les accompagnait. Le jeune homme, passionné de foot, d’art abstrait et de superhéros, a fait ses études aux Philippines, dans la ville de San Fernando. Il travaillait depuis janvier dans une maison de retraite en Allemagne, selon Le Parisien.

L’assaillant s’est dirigé ensuite vers le XVIe arrondissement, où il a agressé deux autres personnes : Melvyn, un touriste britannique de 65 ans, touché à la tête, au niveau de l’œil, par un coup de marteau, puis Thierry, un Parisien de 60 ans. "Les deux personnes blessées dans la deuxième phase d’attaque, avec un marteau, sont aujourd’hui (NDLR, dimanche) en bonne santé", a précisé, sur France 3, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau.