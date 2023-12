En Aveyron, la hausse des prix des légumes reste contenue malgré un contexte difficile

Inflation, météo, hausse des coûts de production : les marchés aveyronnais ne sont pas épargnés, mais les prix demeurent modérés en Aveyron. Reportage à Decazeville

"J’essaye au maximum de consommer local, mais il faut avoir les moyens de pouvoir le faire. Ma retraite me le permet, mais c’est sans doute plus compliqué pour d’autres personnes", estime Cathy, Firminoise, fidèle cliente du marché de Decazeville.

Marc, également retraité, abonde dans ce sens : "Mon épouse et moi, on se partage les marchés. Je viens le vendredi à Decazeville et elle va sur un autre marché un autre jour. Jusqu’à présent, je consacrais environ 50 € ; désormais ce sont 60 € à 70 € pour le même panier d’achats". Effectivement, le marché du vendredi de la place Decazes à Decazeville n’est pas épargné par la hausse des prix des légumes, mais certains sont plus concernés que d’autres, notamment la pomme de terre dont les prix fluctuent ; ici en moyenne entre 1,20 € et 1,80 €, et une médiane à 1,50 €.

Hausse des coûts de production

Les producteurs interrogés sur le marché mettent souvent en avant la hausse des coûts de production, liée à l’augmentation des prix de l’énergie et les conditions météorologiques : "Ici, on mesure l’impact du changement climatique. On l’a bien vu cet été avec la sécheresse. Quand on a la chance de pouvoir irriguer c’est bien mais cela a aussi un coût. On a aussi vu apparaître des maladies et des parasites, liées à la chaleur. On doit répercuter sur les prix finaux, au moins en partie, la hausse des coûts de production, cela concerne davantage certains produits, en particulier l’endive qui a augmenté de 20 % à 30 %. Tout le monde a hâte de retrouver des saisons normales Mais acheter des légumes frais et les cuisiner reste tout de même meilleur pour la santé et moins cher que d’acheter des produits transformés", poursuit Yves Cazol.

Prix stables ou hausse limitée

Pour Grégory, de la maison Bernat, "Il faut s’adapter, mais les hausses sont limitées". Même réflexion de la part du producteur Bio decazevillois Aymeric Blanpain qui observe une stabilité des prix, avec une légère augmentation sur certains produits.

D’autres producteurs, à l’instar de Maryse Rauffet, Simon Roualdès de Port-d’Agrès ou encore Patrick et Florence Salles, de Livinhac-le-Haut, ont décidé de ne pas répercuter la hausse des coûts de production. " Sauf pour le fromage en raison de la forte hausse des prix de l’énergie", souligne Patrick Salles, dont le GAEC de La Garrouste est aujourd’hui dirigé par ses enfants, Fabien et Loïc.

Pour Jean-Pierre Vaur, élu decazevillois et responsable associatif, "Le marché de Decazeville est un endroit agréable où l’on fait des courses avec produits de qualité, d’autant plus que les maraîchers ont des sols non pollués ; et leurs produits ont des prix raisonnables".