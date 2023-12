Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Une exposition sur le développement durable

La mairie propose une exposition sur le développement durable, via des panneaux éducatifs créés par Alix Thurow, conseillère municipale et écologue de métier. Ces panneaux sont installés dans la galerie du cloître depuis le 22 novembre et les habitants pourront les voir jusqu’à la fin de l’année.

Ils ont pour objectif de sensibiliser les enfants au développement durable : un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable, c’est tendre vers un développement équilibré entre l’aspect écologique, social et économique.

Ces panneaux présentent donc 4 grands thèmes en lien avec le développement durable. Ils évoquent les enjeux autour de ces thèmes, puis les actions et projets portés par les élus de Saint-Geniez-d’Olt et proposent un zoom sur un projet récent mené sur la commune. L’eau, l’énergie, la consommation durable et la biodiversité font tous l’objet d’un panneau unique, associé à un premier panneau présentant les principes du développement durable. On y évoque notamment les projets récents réalisés au cours de ce mandat en faveur du développement durable : l’extinction partielle de l’éclairage public et le passage aux ampoules led, le captage d’eau potable Puech Ibers, le projet de voie verte en bord de Lot, le soutien à l’installation d’un maraîcher bio, l’établissement de jardins partagés communaux, ainsi que le projet de l’Atlas de la Biodiversité Communale, débutant dès 2024.

Lancé en 2024, ce projet, soutenu par l’Office français de la biodiversité et le Parc naturel régional de l’Aubrac, a pour but d’améliorer les connaissances sur la faune et la flore de nos forêts. Les oiseaux forestiers, les chauves-souris et les coléoptères seront inventoriés pour mieux valoriser et protéger ces espèces et leurs habitats naturels. Un programme de sciences participatives sera organisé autour des champignons, comprenant des sorties publiques ouvertes à tous et un projet pédagogique mené avec certaines classes du collège Denys-Puech.