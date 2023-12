Cette adaptation cinématographique de son ouvrage "Atelier d'écriture, 50 conseils pour réussir son scénario sans rater sa vie", réalisé par le Belge Sojcher, a raflé cinq prix au festival international du film Espoir de Liège.



En 2017, le Decazevillois Alain Layrac publie "Atelier d'écriture, 50 conseils pour réussir son scénario sans rater sa vie", un livre basé sur son expérience de vie, de scénariste et de pédagogue. Cela fait déjà une vingtaine d'années qu'il écrit des scénarios de films qui ont connu une belle audience au final, de Héroïnes à Yves en passant par Mauvaises fréquentations ou encore Barnie et ses petites contrariétés. Et ce, après avoir co-créé en 1992 la série culte Une famille formidable.

Pour le cinéma, Alain Layrac a alors adapté son ouvrage en écrivant le scénario de Le cours de la vie, réalisé par le Belge Frédéric Sojcher et sorti sur les écrans en mai 2023, avec notamment Géraldine Nakache et Agnès Jaoui. Un film belge aux forts accents de sud-ouest de la France donc. Des mots même d'Alain Layrac, ce film est "une déclaration d'amour à mon frère et au cinéma".

Une déclaration d'amour manifestement entendue cette semaine au festival international du film Espoir de Liège en Belgique, un festival soutenu par l'Unesco. Le cours de la vie y a raflé pas moins de cinq prix, décernés ce vendredi 1er décembre : Prix du meilleur espoir masculin pour le Toulousain Guillaume Douat, Prix du meilleur acteur pour le Belge Jonathan Zaccaï, le Prix de la Meilleure actrice pour Agnès Jaoui, Mention spéciale du Jury, et enfin... Prix du scénario pour Alain Layrac.

"Réussir son scénario sans rater sa vie" : de la littérature au 7e art, un adage "perso" qu'Alain Layrac ne fait que confirmer.