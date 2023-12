Saint-Saturnin-de-Lenne. À l’heure des réalités virtuelles

En partenariat avec la Médiathèque départementale de l’Aveyron, la bibliothèque invitait jeunes et moins jeunes à se plonger dans l’univers fascinant de la réalité virtuelle à travers deux ateliers captivants. Avec un casque réalité virtuelle, dans la peau d’un aigle, le participant planait au-dessus des monuments de Paris à moins qu’il n’ait choisi de plonger dans les profondeurs des océans pour admirer la faune sous-marine. Cet atelier a rencontré un succès incontestable. Le second atelier était dédié à l’exploration du cinéma et des jeux d’optiques. Il a offert à chacun l’opportunité de donner vie à son propre thaumatrope.

Ces ateliers enrichissants ont rassemblé une cinquantaine de personnes qui ont manifesté un très grand intérêt. Ce fut un après-midi mémorable alliant créativité et apprentissage ; il laissera une empreinte positive et durable dans les esprits.