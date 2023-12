Un changement radical de temps ce lundi : si les températures augmentent un peu, le froid ressenti, lui, reste désagréable. On détaille.



La neige s'est abattu un peu partout en France ces derniers jours et notamment ce week-end : non seulement sur les reliefs, mais aussi dans le nord de la France, dans l'est, sur la région parisienne. Le tout accompagné de températures glaciales, jusqu'à -10°C et plus sur une bonne partie du pays, -14°C en Lozère.

Mais le temps va changer dès la nuit de dimanche : une nouvelle perturbation arrivant par l'ouest vont provoquer des pluies que la façade atlantique qui vont perdre en intensité en s'enfonçant dans la nuit vers l'ouest. Dans la nuit de dimanche à lundi, tout le pays sera sous un froid manteau nuageux plus ou moins épais.

Ce lundi 4 décembre au matin, les pluies gagnent du terrain avec encore des risques de chutes de neige sur le nord et l'est du pays, où le risque de verglas restera présent en matinée. Des précipitations parfois modérées tomberont sur les Cévennes puis se décaleront sur la région PACA, partout sous forme de neige au-dessus de 800 m, voire plus bas dans certaines vallées des Alpes du Sud. A l'arrière un régime de pluies, peu soutenues, s'installe sur la moitié ouest pour le reste de la journée. Par la suite, aucune région ne sera épargnée par les pluies, qui perdureront du sud-ouest au nord-est et au nord de la Seine.

Un froid ressenti plus désagréable

Cette perturbation va entraîner une petite remontée des températures : le matin, entre -4 et -1 degré à l'est, de 4 à 7 degrés sur la moitié ouest il fait 4 à 7 degrés sur la façade atlantique et 1 à 4 degrés dans les terres. Quant aux maximales, entre 5 et 8 degrés vers les frontières de l'Est et au Nord ainsi que sur le Massif central, 9 à 13 degrés sur le reste du pays.

Mais en raison de l'humidité et d'un vent de sud à sud-ouest soufflant par rafales entre 60 et 80 km/h, le froid ressenti sera tout aussi désagréable que ce week-end, plus désagréable que le froid sec qui régnait ce week-end sur le sud de le France.

58 départements en vigilance jaune ce lundi. Repro CPA - Météo France

De la neige aux crues, 58 départements en vigilance jaune

Alors que 23 départements du nord, du sud-ouest, de l'est et de la vallée du Rhône connaissent encore des épisodes de crues, 33 départements sont placés en vigilance jaune pour la neige et le verglas : le nord, la région parisienne, l'est de la France, l'extrême sud-est alpin, ainsi que l'Ardèche et la Lozère, avec des températures négatives au petit matin.

Les fortes pluies concerneront ce lundi matin quatre départements de la façade ouest, en vigilance jaune jusqu'à 9 heures du matin :

Finistère

Morbihan

Loire-Atlantique

Vendée

Le vent soufflera fort jusqu'en début de soirée sur l'ouest, des Côtes-d'Armor aux Pyrénées-Atlantiques, mais aussi dans le Rhône, dans la Loire, la Haute-Loire, l'Isère et la Drôme (au total 14 départements en vigilance jaune).

Le vent soufflera plutôt fort sur l'ouest de la France. Repro CPA - La Chaîne Météo

Enfin, le risque d'avalanches reste présent sur les cinq départements alpins.