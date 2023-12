Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Le même tandem à la tête du Vélo d’Olt

Le duo des coprésidents François Marty et Thierry Vieillescazes, a été reconduit à la tête du club cycliste Marmot, avec l’ensemble du conseil d’administration, identique à celui de la saison 2023.

La rando à Christian sera organisée le 27 avril 2024 avec deux parcours qui emprunteront la Montée Christian Woittequand.

La Marmotte d’Olt 2024 aura, elle, lieu les 8 et 9 juin.

Le samedi 8, une randonnée sur route sera organisée au départ de Saint-Geniez en direction du causse de Montagnac, ainsi qu’une randonnée VTT-gravel, probablement autour du lac de Castelnau-Lassouts. Le dimanche 9, les randonnées route prendront la direction de l’Aubrac avec 4 parcours, dont un ultra de 200 km. Les tracés sont en cours de préparation. Accueil et prestations avec podium et repas seront au niveau des précédentes éditions.

Les deux manifestations seront inscrites aux calendriers Ufolep et FFVélo 2024. De nombreuses propositions de sorties sont d’ores et déjà faites aux adhérents du club, avec entre autres des séjours en Espagne, à Rosas, en mars et aux Baléares en septembre, pour ne citer que les plus exotiques.

Mais aussi du local avec les randonnées et cyclosportives de la région, plus la traditionnelle sortie à Conques en début de saison, mais également des journées vers l’Aigoual, la mer, le tour du mont Seigne, les Gorges du Tarn, Le Lioran pour l’arrivée du Tour de France… sans oublier la sortie du 15 août dans le souvenir de Christian. Les licences sont à commander sans tarder auprès de Thierry Vieillescazes.

Le programme des sorties hebdomadaires est publié dans la presse locale, sur le site internet du Vélo d’Olt et sur sa page Facebook, et affiché au panneau face à l’Espace Culturel.

Nouveau bureau

Présidents d’honneur : Michèle Woittequand et Aimé Burliga.

Coprésidents : François Marty et Thierry Vieillescazes

Secrétaire : Alain Serrano.

Secrétaire adjoint : Jean-Paul Duvivier. Trésorier : Jean-Marie Vieillescazes.

Membres : Jean-Nicolas Amodeo, Patrick Blanc, Jean-Gabriel Cavalier, Bruno Mercadié, Alain Lacan, Claude Saleil, Gérard Truel.