L’olympisme a hissé les couleurs des JO à Espalion

Dans le cadre de ses labels "Terre de Jeux 2 024" et "Centre de préparation aux Jeux olympiques", la commune avait la chance d’accueillir, mercredi dernier, une étape de la Tournée des drapeaux olympiques.

Une manifestation que la municipalité avait souhaité conviviale et en direction de la jeunesse sportive de la ville. La délégation de Paris 2024 menée par Thierry Rey, grand champion de judo et membre du Cojop, a fait son entrée en musique avec la complicité de la "Batucada" du Conservatoire de musique.

Les associations au rendez-vous

Les trois drapeaux olympiques, paralympiques et de la ville de Paris étaient arborés par trois jeunes pratiquants des clubs de handball, judo et tennis de table. Outre le moment officiel orchestré par Michel Rouquette au micro tour à tour le maire Éric Picard, Pierre Plagnard, vice-président aux Sports de la communauté de communes, Alexandre Rizzon, directeur de cabinet de la préfecture de l’Aveyron, Abakar Dhermah, président de l’Association des pays francophones de comités nationaux olympiques et d’évelyne Douls, présidente du CDOS, se sont félicités de voir cette manifestation honorer une ville " qui aime et soutient le sport ". La manifestation a été accompagnée d’une démonstration de tennis de table de très haut niveau offerte par les athlètes du centre de préparation. Au dojo voisin, le club de judo a offert une démonstration de kata qu’en fin connaisseur Thierry Rey n’a pas manqué d’apprécier. Le HBCE a proposé une initiation au handball et au baby hand qui s’est clôturée par une "petite finale" avec remise de récompenses par le maire. La clôture de la soirée a été assurée par un magnifique spectacle du club Rythme et Danse. Avec en parallèle le séminaire international des dirigeants d’unions sportives francophones, Espalion a su montrer sa vocation sportive.