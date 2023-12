Cassagnes-Bégonhès. Sainte-Barbe : le préfet aux côtés des pompiers

Samedi, les sapeurs-pompiers fêtaient leur patronne, sainte Barbe. Le préfet, Charles Giusti, était à leurs côtés ainsi que les élus du secteur (conseillers départementaux, présidente de la communauté des communes, maires…). Après le dépôt de gerbe devant la stèle à la mémoire des pompiers disparus, c’est à l’intérieur du centre que Sébastien Danès, chef de centre, a effectué le bilan de l’année. Deux cent soixante-quatorze interventions ont été enregistrées réparties ainsi : 197 secours à la personne, 32 accidents de la circulation, 25 incendies, 18 sorties diverses soit 13 sorties de moins que l’année précédente, 24 pompiers dont un médecin capitaine et une infirmière principale composent l’effectif. Un camion incendie feu urbain type FPT a été attribué au centre, véhicule plus récent mais surtout plus sécurisé. Des tablettes numériques permettant des bilans secouristes dématérialisés et faisant également fonction de GPS afin de localiser les interventions mais également de situer les points d’eau lors des incendies. Si ces dotations satisfont les soldats du feu, Sébastien Danès "tire la sirène d’alerte" sur le manque de disponibilité en journée, obligeant l’aide de centres voisins. Une action avec le Sdis est prévue afin de solliciter de nouvelles recrues. Tour à tour, les autorités départementales et élus ont salué le dévouement des sapeurs-pompiers qui, au péril de leur sécurité, assurent celle de nos concitoyens mais également les familles des pompiers qui acceptent l’absence de l’époux (se), papa ou maman. Le préfet Charles Giusti a insisté sur ce maillon indispensable de la sécurité. Un vin d’honneur servi par l’Amicale a clôturé cette cérémonie