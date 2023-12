"Secret Santa", location de sapin, déco comestible... quatre suggestions pour un Noël écolo

(ETX Daily Up) - Ah, Noël, ce moment de réjouissance et de chaleur pour bon nombre d'entre nous au beau milieu d'une parenthèse hivernale morose. Mais entre les montagnes de cadeaux, les rassemblements familiaux en grande pompe (et les kilomètres parcourus pour y participer), le sapin et les mets, cette fête peut aussi s'apparenter à un véritable casse-tête pour les personnes qui ont adopté un mode de vie plus écolo. Heureusement, il est tout à fait possible de célébrer les fêtes sans trahir son engagement éco-responsable ni s'affranchir totalement des traditions ! La preuve avec ces quatre astuces.

Privilégier le train et le co-voiturage

198 : c'est le nombre de kilomètres parcouru par chaque ménage français en moyenne pour rendre visite à leurs proches au moment des fêtes, d'après des estimations de l'Agence de la transition écologique. Toujours selon l'Ademe, 94% des déplacements se font en voiture, 2% en avion et seulement 4% en train. Si le prix des billets de train (particulièrement élevé à cette période de l'année) peut expliquer la réticence à se tourner vers les transports en voie ferrée, pourquoi ne pas privilégier les trajets en co-voiturage ? C'est d'ailleurs ce que recommande l'Ademe. "Si cela n’est pas possible, la pratique de l’éco-conduite reste une manière de limiter ses consommations de carburant", préconise par ailleurs l'entité gouvernementale.

Limiter le nombre de cadeaux entre adultes

L'échange de présents reste solidement ancré dans les coutumes folkloriques de Noël. Mais le budget peut sévèrement grimper si l'on est nombreux à se réunir pour les fêtes ! Plusieurs sondages publiés ces dernières semaines ont d'ailleurs révélé que les habitants de l'Hexagone comptent se serrer la ceinture à l'approche des fêtes de fin d'année ! Sans parler de la tonne de déchets qui les accompagne. Une solution simple (qui présente l'avantage supplémentaire de réduire la charge mentale) consiste tout simplement à réduire la pile de cadeaux sous le sapin. Par exemple en décidant d'un commun accord de n'offrir qu'un seul cadeau par personne, voire ne pas s'offrir de cadeau du tout. Pour ajouter du suspens et une dimension ludique à la cérémonie de remise de cadeaux, on peut aussi opter pour un "secret Santa" en famille ! S'il serait probablement perçu comme cruel de priver les enfants de paquets à ouvrir, les adultes eux ne semblent pas contre l'idée. Selon une enquête de l'Ademe réalisée par l'ObSoCo et publiée en décembre 2022, 60% des Français se disent "prêts à s’organiser en famille" pour limiter le nombre de cadeaux entre eux.

Opter pour un sapin en pot

La question de l'arbre de Noël occupe une place de plus en plus importante dans les discussions pour quiconque se pose la question de l'empreinte carbone de ses décos. Il faut dire que l'on touche ici à l'une des traditions les plus emblématiques de Noël. Au-delà du sempiternel débat sapin naturel vs sapin artificiel, des alternatives écologiques sont désormais disponibles : par exemple les sapins en pot, que l'on peut replanter dans son jardin dès la fin des fêtes (à condition de l'avoir bien arrosé et éloigné des sources de chaleur). Et pour les personnes qui habitent en appartement et qui ne savent pas où le replanter, il est également possible d'en louer pendant quelques semaines. Des entreprises spécialisées dans ce service (Treezmas, Ecosapin, MyLittleSapin) s'occupent de le livrer au domicile des clients, et certaines viennent même les récupérer après les fêtes !

Manger la déco !

Dévorer ses couverts et son assiette juste après avoir dégusté un bon repas : c'est le principe de la vaisselle comestible. Et si vous en serviez à votre repas de réveillon ? Fourchettes en canne à sucre, assiettes en son de blé, coupelles à croquer en malt de bière "goût tartine grillée"... Vous en trouverez pour tous les palais ! Gare toutefois au gaspillage alimentaire, qui peut s'avérer gargantuesque au moment des fêtes. Dans un sondage publié fin novembre par l'application anti-gaspi Too Good To Go, huit Français sur dix reconnaissent gaspiller plus souvent pendant les fêtes que le reste de l'année. Ces derniers se disent toutefois ouverts à plusieurs solutions pour s'améliorer, comme congeler les restes (63%), recourir à des recettes anti-gaspi (41%) ou même dresser un planning des repas (31%) !