Football : Rodez défait par le Paris FC

Mardi 5 décembre, les sang et or ont perdu leur duel 2-0 face aux Parisiens, lors de la 17e journée de Ligue 2

Pas d'enchaînement pour les Ruthénois. Trois jours après avoir renoué avec le succès grâce à leur victoire 2-0 contre Concarneau, les protégés de Didier Santini se sont inclinés sur la pelouse de Charléty, mardi 5 décembre, défaits 2-0 par le Paris FC.

Il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir les locaux prendre l'avantage. Dès la 29e seconde de jeu, Pierre-Yves Hamel a lancé la soirée de la tête. Si le Ruthénois Taïryk Arconte a eu l'opportunité de faire revenir les siens, à quelques centimètres de la cage d'Obed Nkambadio, le gardien parisien a déjoué ses plans (14e). Et à la 23e minute, Hamel a enfoncé le clou et doublé la mise pour le Paris FC avec une frappe lobée depuis le milieu du terrain, qui a porté le ballon jusqu'au-dessus de Lionel Mpasi, dans son but. Quelques instants plus tard (27e), Giovanni Haag tirait un coup franc parfaitement arrêté par un plongeon de Nkambadio.

Rodez rentrait aux vestiaires avec deux buts de retard. Et les sang et or sont passés près de se remettre dans le match grâce à la tête de Serge-Philippe Raux-Yao (55e). Mais même si le ballon a trouvé le fond des filets, le but n'a pas été validé à cause d'une faute. Killian Corredor a tenté sa chance à plusieurs reprises (82e, 90e +2, 90e+5), mais le ballon n'a pas trouvé le cadre et les Ruthénois n'ont pas réussi à revenir sur les Parsiens.

Rodez ne bouge pas au classement et reste à la 9e place. Prochaine étape pour les hommes de Didier Santini : le 8e tour de la Coupe de France contre Mayenne (R1), samedi 9 décembre à 15 heures.