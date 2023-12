Laguiole. Grand succès du repas des seniors

95 convives de 67 ans et plus dont 13 résidents de l’Ehpad Saint- Thérèse, se sont retrouvés au restaurant pour partager un repas offert par la municipalité. Ils furent chaleureusement accueillis par Julien et Céline Breysse, qui les installa dans la grande salle

à manger, le maire Vincent Alazard, leur fit part des travaux

et projets en cours et ceux à venir pour le village. Ils partagèrent un véritable festin, qui débuta par une coupe Bouillot accompagné de mise en bouche, suivi de foie gras etc. "Ce moment de partage, permet de mettre à l’honneur nos anciens qui ont contribué à la vie et à la notoriété de notre village", a souligné Vincent Alazard.

On a regretté l’absence de M. Condon, centenaire

qui étant malade n’a pu participer à cette rencontre.