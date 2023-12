Neige en Aveyron : circulation délicate sur plusieurs routes du département, voici les axes impactés ce mardi matin

La neige est tombée sur certains secteurs de l'Aveyron, en ce début de journée du mardi 5 décembre 2023. Résultat : la circulation est parfois délicate.

Ces derniers jours, des chaussées du département étaient prises d'assaut par le verglas, tôt le matin. Pour démarrer ce mardi 5 décembre 2023, c'est la poudre blanche qui s'est invitée sur certaines routes de l'Aveyron. Le Département a maintenu sa recommandation et demande "la plus grande prudence" aux automobilistes. Quels sont les axes impactés ? On fait le point.

Nord Aveyron

Chaussée enneigée sur le secteur Laguiole Lacalm et sur le plateau de l’Aubrac au-dessus de 900 m. Le traitement des chaussées est en cours. Les conditions de circulation sont délicates sur ces deux secteurs et normales ailleurs.

Centre Aveyron

Les conditions de circulation sont normales. Averses de neige éparses sur les hauteurs du Lévézou.

Sud Aveyron

Les conditions de circulation sont normales.

Ouest Aveyron

Les conditions de circulation sont normales.

Pas de vigilance active

La vigilance jaune verglas est active dans trois départements de France, ce mardi 5 décembre 2023. Ce qui n'est pas le cas de l'Aveyron, pour le moment épargné de toute alerte météo.