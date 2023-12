Rignac. Bientôt des œufs de Marie Riesenmey !

Elle se dit vagabonde, elle a circulé dans plusieurs coins de France et à 38 ans elle a posé ses valises à Regardet, du côté de la ferme de Tessi : "Et là, mon objectif est de produire des œufs de qualité tout en respectant le bien-être animal et en proposant une alimentation saine aux consommateurs", explique Marie Riesenmey qui, pour atteindre cet objectif, prévoit d’élever 400 poules pondeuses en plein air. Cette ex-aide-soignante veut prendre un nouveau départ dans sa vie professionnelle.

D’où l’idée de cet élevage de poules pondeuses avec un centre d’emballage en agri-biologique. Elle a commandé au groupe Cabi deux cabanes de 60 m², déplaçables sur des bandes de parcours : "Elles sont prévues pour 250 poules, je n’en mettrai que 200 par cabanes et je commencerai par 200 poules", ajoute-t-elle.

Une première à l’ouest

La commercialisation sera locale pour garantir la fraîcheur des œufs : "Pour l’instant, la vente est prévue sur place, au marché du mardi matin, au magasin Spar à Rignac, au magasin Paysan direct à Rodez". L’installation qui sera la première à l’ouest du département est prévue pour le début de l’année prochaine. Les premières ventes d’œufs n’interviendront qu’au mois de mai : "J’ai besoin de vous pour financer ce projet. Alors retrouvez-moi sur la plateforme de financement participatif MiiMOSA pour un don avec contrepartie", lance Marie à qui veut coopérer avec elle.