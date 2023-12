Classement Pisa : pays par pays, voici les résultats aux tests de compréhension écrite, mathématiques et sciences

En quatre ans, entre 2018 et 2022, le niveau des jeunes Français de 15 ans en maths a chuté d’une manière inédite.

La performance en mathématiques et compréhension de l’écrit des jeunes Français a reculé, entre 2018 et 2022, plus que la moyenne de l’OCDE (organisation de coopération et de développement économique), selon les résultats de la dernière enquête Pisa publiés ce mardi 5 décembre 2023. Ils ressortent parmi les plus bas jamais mesurés par l’étude.

21 points perdus en compétences maths en quatre ans, 19 en compréhension de l'écrit

Selon ce classement, le premier de ce genre conduit depuis la pandémie de Covid-19, les étudiants Français de 15 ans ont perdu 21 points en compétences mathématiques en quatre ans, et 19 en compréhension de l’écrit, contre des baisses moyennes de 15 et 10 points respectivement dans l’OCDE.

Conduite tous les trois ans, l’enquête, initialement prévue pour 2021, a été reportée d’un an en raison de la crise sanitaire.

Éric Charbonnier, l’un des responsables de Pisa en France, souligne que la baisse de 15 points en mathématiques dans l’OCDE est à elle seule significative, car il s’agit d’un résultat inédit dans l’enquête, où les écarts d’un cycle à l’autre n’avaient jamais dépassé 4 points.

"Le Covid n’explique pas tout"

"Il y a un véritable changement qui est plus important en France […] Le Covid a certainement exacerbé ces écarts, mais ça ne doit pas être non plus une excuse […]. Il y a quelques pays qui ont limité ou qui n’ont pas eu de baisse sur cette période", a-t-il dit. La performance des élèves français en sciences est restée inchangée, selon l’étude.

Voici le classement Pisa

La France se classe entre la 15e et la 29e place en fonction des matières. Document - OCDE

Parmi les pays de l’OCDE, la France se classe entre la 15e et la 29e place en mathématiques et en sciences et entre la 11e et la 29e place en compréhension de l’écrit. Des tests effectués sur 6 770 élèves de 282 écoles françaises entre avril et mai 2022 montrent que 29 % des élèves sont en difficulté en mathématiques, contre seulement 7 % qui sont très performants.

La différence de résultats en mathématiques entre les élèves issus de milieux plus au moins favorisés reste en outre obstinément élevée en France, le statut socio-économique de l’étudiant prédisant 21 % de la variation de sa performance, selon Pisa.

690 000 élèves de 15 ans dans 81 pays ont passé les épreuves Pisa

Les élèves défavorisés sont également sur-représentés dans les filières professionnelles, 20 % en France contre une moyenne OCDE de 13 %, indique l’étude. Dans un contexte marqué depuis plusieurs ans par l’irruption du numérique, Pisa, qui appelle à un usage "modéré" des smartphones par les élèves, constate que les élèves ayant les meilleurs résultats en mathématiques n’utilisent pas les appareils numériques plus d’une heure par jour pour leurs loisirs à l’école.

Au total, environ 690 000 élèves de 15 ans dans 81 pays et économies ont passé les épreuves Pisa (Programme international pour le suivi des acquis des élèves) en 2022.